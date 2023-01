Das ist der beste Zeitpunkt zum Buchen eines Urlaubs

Slowenien: Das Nachbarland von Österreich ist ebenfalls ein absolutes Trendziel. Piran am Meer, Bled am See, die hochmoderne und grüne Hauptstadt Ljubljana (Foto) und die Berge und Täler (z.B. das Soca-Valley) machen Slowenien einzigartig. Auch hier bietet sich ein Roadtrip mit dem Auto an.

Foto: Jonas Wiening