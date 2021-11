Reit- und Fahrverein glänzt bei „Sterne des Sports“

Die „Sterne des Sports“ sind Deutschlands wichtigster Vereinswettbewerb im Breitensport. Der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken zeichnen Sportvereine aus, die sich über ihr sportliches Angebot hinaus besonders gesellschaftlich engagieren.

Für seine Vereinsaktion „Pferdesportler-Fit“ durfte sich nun der Reit- und Fahrverein Warendorf über diese Auszeichnung freuen. Zusammen mit den Pferdesportlern freuten sich auch Stefan Hölzle und Frank Gerding von der Volksbank eG, die den Verantwortlichen den bronzenen Stern des Sports überreichen durften. Der Volksbank eG sei es immer ein großes Anliegen, besondere gesellschaftliche Aspekte und ein solches Engagement zu unterstützen und so dotierte sie die Auszeichnung zusätzlich mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Gemeinsam Sport treiben

Unter dem Dach des Reit- und Fahrvereins finden die unterschiedlichen Pferdesportarten wie Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Voltigieren und auch Westernreiten ein Zuhause. Um seine Mitglieder noch besser miteinander zu verbinden und eine Aktion des gemeinsamen Sporttreibens auf den Plan zu rufen, wurde seinerzeit das Programm „Pferdesportler-Fit“ ins Leben gerufen.

Ein besonderes Augenmerk des Programms liegt dabei auch auf der individuellen Fitness eines jeden Reiters oder Voltigierers. „Pferdesportler-Fit“ bietet etwas für jeden: Für Sport-Einsteiger oder Wiedereinsteiger, für all diejenigen, die neben dem Reiten einen Ausgleich suchen, für die Kleinsten im Verein, denn es ist absolut altersübergreifend konzipiert, für richtige Sportskanonen oder alle, die einfach gern Gemeinschaft erleben möchten. Und auch während der Lockdown-Phasen gab es in Sachen „Pferdesportler-Fit“ keinen Stillstand. Kurzerhand wurde das Training aus der Reithalle virtuell per Internet in die Wohnzimmer der Mitglieder verlegt.

Im November steht ein weiterer Termin auf dem Programm der Pferdesportler. Gemeinsam sporteln sie wieder am Sonntag (14. November) in der Reithalle.