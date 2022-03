Rennen führte zwei Männer in den Tod

Wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilte ein Schöffengericht des Amtsgerichts Warendorf am Donnerstag einen 30-jährigen Beckumer zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Sein Führerschein bleibt weitere sechs Monate eingezogen, sein Auto wird als Tatmittel.

Überholjagd mit bis zu 238 km/h

Am 5. August 2020 gegen 22.30 Uhr war der Verfahrensmechaniker in seinem chipgetunten Audi A4 auf dem Heimweg, als ihn ein 19-Jähriger in einem Audi A6 mit hoher Geschwindigkeit auf der L 547 überholte. Spontan, so die Anklage, habe auch der heute 30-Jährige, der im Gegensatz zu den Insassen des anderen Autos keinerlei Bezüge zur Raserszene habe, beschleunigt. In der Spitze seien Geschwindigkeiten von 238 Kilometern pro Stunde erreicht worden. Ein überholter Zeuge sagte, er habe trotz selbst gefahrener 100 km/h das Gefühl gehabt, zu stehen. Nicht einmal eine Minute später kollidierte das Fahrzeug des 19-Jährigen in einem Tempo-70-Bereich mit einem die Hauptstraße querenden Traktor-Ballenpresse-Gespann. Die Wucht war immens.

Nach der Kollision mit der Ballenpresse wurde eine Batterie in 200 Metern Entfernung gefunden, ein Seitenteil war abgetrennt, das Dach fehlte fast komplett. Fahrer und Beifahrer wurden aus dem Fahrzeug geschleudert und starben an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Traktors sagte aus, seit dem Unfall nicht mehr arbeiten zu können. Sie quere die Stelle seit Jahren und habe drei Fahrzeuge in relativ großer Entfernung gesehen. Sie habe gewartet, bis ihr Mann mit einem weiteren Gespann die andere Seite erreicht habe, ehe sie anfuhr. Den Schätzungen des Sachverständigen nach habe der Abstand zwischen ihr und dem späteren Unfallfahrzeug in diesem Moment 100 Meter betragen, für eine Vollbremsung von 238 km/h sei inklusive Reaktionszeit ein Bremsweg von 326 Metern nötig.

„ »Er hat das Ganze selbst verschuldet.« “ Die Vorsitzende Richterin über den 19-jährigen Getöteten

Der Angeklagte passierte das regelrechte Trümmerfeld kurz darauf unversehrt und rief eine Minute später den Rettungsdienst, am Tag darauf suchte er die Polizei auf. Vor Gericht ließ er zunächst im Namen seiner beiden Anwälte eine von der Staatsanwaltschaft angebotene Verständigung ablehnen. Er sei kein Rennen gefahren. Erst die Aussage der Traktorfahrerin, die offenbar von polizeilichen Aufzeichnungen abwich, und weitere Unterbrechungen zwecks Beratung führten zu einem Umdenken. „Es war ein massiver Unfall“, betonte der Staatsanwalt, der von einer fahrlässigen Tötung des 37-jährigen Beifahrers sprach. „Das Opfer selbst hat sich in diese Gefahr gebracht“, ordnete er das Verhalten des 19-Jährigen ein.

„Hätten wir diese Zeugenaussage vorher gehabt, hätten wir die Sachlage anders bewertet“, befand einer der Verteidiger. Der mehrfach unterbrochene Prozess zog sich über fast sieben Stunden. „Ein tragischer, sehr dramatischer Unfall“, fasste die Vorsitzende Richterin zusammen. Sie sprach von einer „spontanen Entscheidung, die Kräfte zu messen“. Und sie erinnerte an die Verantwortung des 19-jährigen Unfallfahrers. „Er hat das Ganze selbst verschuldet.“ Zudem sprach das Gericht den Angeklagten vom Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung frei. „Es war keine Hilfeleistung mehr möglich.“