Reparatur-Café für Selbermacher

Reparieren statt wegwerfen – das ist die Maxime im Reparatur-Café im Kreativ-Treff der Stadtbücherei. Dort kann jeder mit defekten Elektrogeräten, alten Jeans oder anderen Schätzen um Rat und Hilfe fragen. Am Samstag öffnet es wieder.

Samstag in der Stadtbücherei

Der DVD-Player oder der Wasserkocher funktionieren nicht mehr richtig? Am Samstag (2. April) findet, wie an jedem ersten Samstag im Monat, die Reparaturwerkstatt im Kreativ-Treff der Stadtbücherei statt. Das Reparatur-Café startet um 10 Uhr und endet um 13 Uhr.

Aktive des Fördervereins der Stadtbücherei (FöBüWa) zeigen allen Selbermachern und solchen, die es noch werden wollen, wie es geht. „Defekte Geräte müssen nicht einfach weggeworfen werden, sondern können – ganz im Sinne nachhaltigen Handelns – fachkundig repariert und zu neuem Leben erweckt werden“, heißt es in der Ankündigung. Unter Anleitung werden alte Schätze repariert – vom Akkutausch beim Tablet bis zur Behebung eines Wackelkontakts in der Tischlampe. Maria Lindner zeigt an der Nähmaschine zum Beispiel, wie Jeans repariert werden können und gibt Hinweise zum Nähen von Stofftaschen aus recycelten Stoffresten.

Kostenfrei eine neutrale Expertise

Stellt sich ein Gerät als nicht reparabel heraus, hat man zumindest kostenfrei eine neutrale Expertise erhalten. Im Einsatz ist wie immer auch der 3D-Drucker. Die ehrenamtlichen Aktiven des Fördervereins freuen sich auf einen regen Austausch über Tipps und Tricks mit anderen Bastlern. Außerdem gibt es Kaffee oder Tee.

In der Stadtbücherei locken zudem viele Bücher, Zeitschriften und DVDs, auf die es sich lohne, mehr als einen Blick zu werfen, heißt es weiter. Anmeldungen sind nicht notwendig. Es gelten die 3G-Regeln mit der Bitte, Nachweise bereitzuhalten, und die Maskenpflicht.