Restart mit neuen Ausstellern

Nach drei Jahren Pause findet vom 13. bis zum 15. Mai wieder eine Gewerbeschau in Warendorf auf dem Lohwall-Gelände statt. Sie wird aufgrund der guten Erfahrungen mit dem Hansefest 2019 mit dem neuen Hafenfest kombiniert.

„Wir wollen wieder starten, aber es war gar nicht so einfach, Aussteller zu finden“, sagte Bürgermeister Peter Horstmann im Rahmen einer Pressekonferenz. „Es war sehr zäh, Aussteller zu gewinnen, und ich habe viel telefoniert“, ergänzte Organisatorin Claudia Körk.

„ »Wir sind froh, dass wir 50 Aussteller gefunden haben.« “ Bürgermeister Peter Horstmann

Die Mühen haben sich aber gelohnt, denn die Gewerbeschau steht. „Wir sind froh, dass wir 50 Aussteller gefunden haben“, freut sich Peter Horstmann. 18 Aussteller sind zum allersten mal dabei, so dass sich das Angebot deutlich verändert hat. „Das finde ich gut“, ist Claudia Körk mit der Auswahl zufrieden.

Alle Aussteller, die an der Gewerbeschau „Maiwoche“ teilnehmen, sind aus Warendorf. Sie geben Einblicke in ihre neuen Techniken und stellen innovative Angebote vor. Es werden zwei Großzelte aufgebaut, in denen 30 Aussteller vertreten sind. Auf dem weitläufigen Freigelände werden die anderen 20 Firmen ihre Produkte oder Dienstleistungen präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Handwerker, Landschaftsbauer, Banken und Versicherungen, Bestatter, Orthopäden oder Unternehmen aus dem Fitness- und Sportbereich. Als außergewöhnliche Aussteller warten der Weltladen, die Fairtrade-Gruppe und der Tiny-House-Anbieter Living Units auf die Gäste.

„ »Ich finde es gut, dass hier nur Warendorfer Unternehmen sind.« “ Aussteller Alexander Polomka

„Ich finde es gut, dass hier nur Warendorfer Unternehmen sind“, sagte Alexander Polomka von Living Units. Gemeinsam mit fünf weiteren Firmen wird das „Nature Lab“ gebildet, das sind Unternehmen, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Mit dabei sind Dopazi, die Tischlerei Kreienbaum, HiFi-Treff, der Maler Witte und Polomka. „Jedes Unternehmen zeigt zwei nachhaltige Produkte. Wir präsentieren 3-D-Drucke von Häusern“, erklärte Polomka. Die „Nature Lab“ besteht aus ganz jungen Firmen und Firmen, die gerade einen Generationenwechsel hinter sich haben. „Ich denke, das wird eine coole Geschichte werden.“

Die Gewerbeschau findet seit 2011 in einem mehrjährigen Rhythmus statt und wird in diesem Jahr zum insgesamt sechsten Mal organisiert. Der Eintritt ist frei, Masken werden empfohlen, sind aber keine Pflicht. Geöffnet ist am Freitag (13. Mai) von 16 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

In direkter Nachbarschaft zur Warendorfer Maiwoche bietet sich das Hafenfest mit einem vielfältigen musikalischen und gastronomischen Angebot auf dem Oberen Lohwall an. André Auer erklärte noch einmal, dass Historiker vermuten, dass es an der Kolkstiege einmal einen Hafen gegeben haben könnte, aber das sei umstritten. Nichtsdestotrotz gibt es nun in Anlehnung an das Hansefest ein Hafenfest.

Damit auch den jungen Warendorfer etwas geboten wird, steht der Freitagabend ganz im Zeichen des Musikfestivals „Hafenbeatz“. Fünf Bands, darunter Newcomer aus der Region, werden mit Rock, Po, Funk, Punk, Rap und Hip Hop zu hören und zu sehen sein. Los geht es um 18 Uhr und mit dabei sind „Warum Marie“, eine Band aus Karlsruhe, der in Warendorf geborene Rapper SN (Sebastian Homburg), die Band „7 Miles“ aus Sendenhorst, Fabian Haupt und als Headliner die Gruppe „TIL“.

„ »Es gibt querbeet maritime Musik.« “ Wilfried Wienker vom Warendorfer Shanty-Chor

Am Samstag und Sonntag sorgen verschiedene Chanty-Chöre dafür, dass es zu einem richtigen Hafenfest wird. Mit dabei natürlich auch der Warendorfer Shanty-Chor „Hiev Rund“, der zudem die Organisation ehrenamtlich übernommen hat. Sieben Gruppen und Chöre werden am Samstagnachmittag und Sonntagmorgen im Wechsel maritime Songs schmettern. Zu hören sein werden die „Freibeuter“, „What shall we do“, die „Luttermöwen“, der Seemannschor MK Siegen, „The Forebitter Men“ und „Stoaway“ – bei de aus den Niederlanden. „Es gibt querbeet maritime Musik“, freut sich Wilfried Wienker vom Warendorfer Shanty-Chor auf das Wochenende.

Aber auch die Gäste, die auf bluesige Musik aus den 60er und 70er Jahren stehen kommen auf ihre Kosten. Am Samstagabend stehen die „Breezers aus Köln auf der Sparkassen-Bühne. Die sechsköpfige Band aus Köln hat sich der Musik von J.J.Cale, Eric Clapton und John Mayer verschrieben. Im Vorprogramm tritt Björn Alberternst mit seiner Band auf. Die Kosten der Veranstaltung trägt zum einen die Stadt und zum anderen sponsert die Sparkasse Münsterland-Ost.