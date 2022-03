Restaurantkritiker Carsten Henn stellt sein neues Buch vor

Die Buchhandlung Ebbeke lädt am 4. April (Montag) zu einer Lesung in das Hotel Im Engel ein – Restaurantkritiker und Weinjournalist Carsten Henn nimmt sein Publikum mit in die Welt einer Dorfbackstube.

Carsten Henn ist freier Weinjournalist für nationale und internationale Magazine und als Restaurantkritiker tätig. Er veröffentlichte erfolgreiche Kriminalroman-Reihen und erhielt für seine Arbeiten mehrere Literatur-Auszeichnungen. „Die Events mit ihm sind stets Garant für einen unterhaltsamen Abend“, so die Buchhandlung Ebbeke in einer Pressenotiz.

Am 4. April (Montag) um 19.30 Uhr lädt die Buchhandlung Ebbeke zu einer Lesung mit Carsten Henn in das Hotel Im Engel ein. Nach seiner Krimi-Serie (acht Bände) um den Spitzenkoch und Hobbydetektiv Julius Eichendorff folgten die sechs Bände mit dem unkonventionellen Kulinaristik-Professor Adalbert Bietigheim.

Erst „Der Buchspazierer“ (wochenlang auf allen Bestsellerlisten) und jetzt ist das neue Buch „Der Geschichtenbäcker“ – ein Roman mit einer Portion Humor, einer Mut machenden Geschichte und liebevollen Protagonisten – da. „Es ist die Vielzahl und vor allem die Breite seiner Romane, die für den Autoren Carten Henn sprechen“, heißt es in der Pressenotiz. Carsten Henn erwecke seine Figuren in den Lesungen und hauche ihnen förmlich Leben ein – so auch in dem neuen Buch: Fasziniert beobachtet die ehemalige Tänzerin Sofie den italienischen Bäcker Giacomo bei seiner Arbeit. Eigentlich wollte sie den Aushilfsjob in der Dorfbackstube gleich wieder kündigen.

Zu sehr hat das Ende ihrer Karriere ihr Leben aus der Bahn geworfen. Wer ist sie, wenn sie nicht tanzt? Wer wird sie lieben, wenn sie nicht mehr auf der Bühne strahlt? Doch überraschend findet Sofie in der kleinen Bäckerei viel mehr als nur eine Beschäftigung: die Weisheit eines einfachen Mannes, das Glück der kleinen Dinge und den Mut zur Veränderung.