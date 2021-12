Rettung aus der Luft auf Zumlohplatz

Kurz nach 16 Uhr ist am Mittwochnachmittag ein Hubschrauber der Luftrettung auf dem Zumlohplatz gelandet. Der Rettungsdienst hatte ihn im Zusammenhang mit einem Einsatz angefordert; der Pilot entschied dann, dass sich die Fläche im Winkel zwischen Splieterstraße und Bahnstrecke am besten eignete. Währenddessen sorgten Kräfte der Feuerwehr dafür, dass Richtung Landestelle fahrende Wagen abbiegen und den Bereich freihalten. Es war der zweite solche Einsatz in einem Monat: Am 8. November landete ein Helikopter auf der Andreasstraße.