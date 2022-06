Richtige Hilfe am Unfallort

Es ist für viele, nicht nur für Motorradfahrer, eine schwierige Situation: als Erster am Unfallort zu sein und dort einen schwer verletzten Motorradfahrer vorzufinden. Weit und breit ist niemand zu sehen und der letzte Erste-Hilfe-Kurs liegt schon lange zurück und somit sind oft die Fertigkeiten und Kenntnisse in Unfallhilfe nahezu verblasst. Zu Beginn einer jeden Motorradsaison organisieren die Motorradfreunde Freckenhorst (MFF) ein Fahrsicherheitstraining. In diesem Jahr wurde auf Anregung von Wolfgang Kaiter eine weitere Schulung zur Durchführung von Sofortmaßnahmen für verunfallte Motorradfahrer am Unfallort angeboten. Seminarleiterin Daniela Mitrovic, ausgebildete Krankenschwester sowie zertifizierte Erste-Hilfe-Ausbilderin bei der Akademie „Die Sicherheits-Partner“ in Verl, informierte zunächst über rechtliche Grundlagen zur Unfallhilfe, zu Eigen- und Fremdschutz am Unfallort und zur Erstversorgung verunfallter Motorradfahrer, um dann die Seminarteilnehmer praktisch in Unfallhilfe nach aktuellen Empfehlungen zu unterweisen. Die zentralen Fragen lauteten: Wie verhalte ich mich bei Unfällen in Gefahrensituationen, um nicht selbst in Gefahr zu geraten? Wie und in welcher Abfolge leistet ein Unfallhelfer Erste Hilfe? Ist der Verunfallte bei Bewusstsein oder bewusstlos? Wie nehme ich einem Verunfallten den Motorradhelm so ab, dass das Unfallopfer nicht zusätzlichen Schaden nimmt? Wie verhalte ich mich bei Schockzuständen eines Unfallopfers und wie führe ich Wundbehandlung durch? Das Fazit zum Seminarende war einhellig: „Wir müssen das Erlernte hoffentlich niemals anwenden, aber wenn wir einem Unfallopfern helfen müssen, gehen wir gut fortgebildet damit um.“ Am kommenden Wochenende starten die Motorradfreunde zu einer Wochenendtour ins Hessische Bergland mit dem Ziel Frankenberg.