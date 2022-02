Ringeltauben richten größere Schäden auf den Feldern an

Die Ringeltaube kann zur Plage werden, wenn ihre Population nicht eingedämmt wird. Als Pflanzenfresser und Schwarmvogel richtet die Ringeltaube gerade in Gärten, Gemüsefeldern und reifen Getreideschlägen größere Schäden an.

Obwohl als weltweites Symbol für den Frieden verwendet, ist die Taube verhaltensbiologisch ein eher streitbares Tier. Sie gilt gegenüber Artgenossen als wenig nachgiebig, verteidigt ihre Reviere energisch und kann auf den landwirtschaftlich genutzten Feldern große Schäden verursachen. Wie im gesamten Kreisgebiet sind daher am Samstag auch rund 30 Waidmänner des Hegerings Warendorf-Freckenhorst-Hoetmar auf die Jagd nach der Ringeltaube gegangen.

„Zurzeit planen wir die Frühjahrssaat. Sorgen bereitet uns jedes Jahr, wenn Schwärme wilder Tauben die Saat direkt vom Feld wieder wegfressen“, sagte Biolandwirt und Jäger Michael Schulze Schleppinghoff. Um die Fraß- und Kotschäden gering zu halten, sei es daher unabdingbar, die im Münsterland stark verbreitete und auch aus den Städten bekannte Ringeltaube zu bejagen.

Bernhard Wehmschulte ergänzte, dass die Ringeltaube mehrfach pro Jahr brüte und sich stark vermehre. Würde der Abschuss nicht erfolgen, würde die Population wachsen und der Schaden auf den Feldern künftig stärker ausfallen. Als Pflanzenfresser und Schwarmvogel richte die Ringeltaube gerade in Gärten, Gemüsefeldern und reifen Getreideschlägen größere Schäden an. Aber auch Würmer, Insekten und Larven würden zu ihrer Nahrung gehören.

Treffpunkt der heimischen Jäger bildete am Samstag der Hof Kessmann in der Bauerschaft Groenhorst, wo sich alle Teilnehmer auf die Reviere rund um die Stiftsstadt aufteilten. „Schön, dass heute auch so viele neue Gesichter dabei sind“, freute sich Hegeringsleiter Ulrich Floren. So hatten die Revierinhaber im Vorfeld auch Jungjäger und Waidmänner ohne eigenes Revier zur Taubenjagd eingeladen. Nach dem Signal der Jagdhornbläser „Auf zur Jagd“ machten sich alle Teilnehmenden auf den Weg in die Reviere.

„Leider waren die äußeren Bedingungen mit starkem Wind heute nicht ideal für die Jagd. Wir hätten uns trotzdem eine deutlich größere Strecke als 40 geschossene Ringeltauben gewünscht“, zog Ulrich Floren ein ernüchterndes Fazit. Da aber nicht mehr alle Jäger zum Streckelegen auf den Hof Kessmann zurückgekehrt waren, rechnete er mit weiteren Jagderfolgen: „In den Revieren ist das Ergebnis ganz unterschiedlich ausgefallen.“ Auf das traditionelle Schüsseltreiben und gesellige Zusammensein mussten die heimischen Jäger aufgrund des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens verzichten.