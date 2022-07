Rock‘n Roll und Gänsehaut

Ausverkauft hieß es für das zweite Konzert auf der neuen Bühne im Konzertgarten hinter dem klassizistischen Bürgerhaus in der Klosterstraße in Warendorf. Und das will etwas heißen, denn die Fläche für die Gäste ist groß.

Laurenz Sandmann von den Altstadtfreunden ging lange vor Beginn des Konzerts zwischen dem Filmtheater Scala und dem Bürgerhaus auf und ab. Er hatte die traurige Pflicht übernommen, alle aufzuhalten, die keine Karte reserviert hatten. Aber er freute sich natürlich über die überwältigende Resonanz. „Dass die uns so die Bude einrennen ist unfassbar“, zeigt er sich bewegt. „Auch die Künstler stehen stehen Schlange.“

Benno Sökeland, Manfred Maibeck, Wolfram Bittner und Winfrie Kruse (v.l.) lassen als „FIT Reloaded“ im Konzertgarten die alten Zeiten wieder aufleben und liefern das lokale Comeback des Jahres. Foto: Beate Trautner

Der Ansturm war aber nicht nur der neuen Konzertbühne geschuldet. Die lokale Gruppe „FIT“ stand nach 35 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. Damals haben sie alle Säle hoch und runter gerockt. Das sollte ihnen auch an diesem Abend gelingen. Auf jeden Fall sorgten sie für das Comeback des Jahres. Das zog die Fan von damals in Massen an. Schon weit vor dem Beginn herrschte Partystimmung im Konzertgarten.

„Mir geht die Gänsehaut runter“, gibt Sandmann in seiner Begrüßung zu und stellt mit Benno Sökeland (Mundharmonika. Gitarre, Gesang), Winfried Kruse (Gitarre, Gesang), Manfred Maibeck (Schlagzeug, Gesang) und Wolfram Bittner (Bass, Gesang) die Originalbesetzung von 1980 vor. Zusammen sind sie … FIT“.

Genau traten sie als „FIT Reloaded“ auf und auch der Titel des Konzerts „Born To Be Wild“ passte. Alle Akkus waren bei den vier Musikern bis zum Rand geladen. „Seit ihr alle Fit?“, ruft Winfried Kruse unter dem tosenden Applaus der Gäste. „Wir sind überwältigt, welche Gesichter wir hier alle wieder sehen“, lacht Manfred Maibeck laut durchs Mikro. Und tatsächlich waren sie alle wieder da – etwas älter geworden aber mit der gleichen Energie wie damals.

„Are You Ready For Rock‘n Roll?“, hieß es dann und FIT Reloaded legten los, als seien erst ein paar Tage zwischen dem letzten Konzert vergangen. Alle bekannten Rock- und Bluesstücke der 70er Jahre spielten sie und nahmen ihre Fans mit auf eine Reise in die Jugendjahre.

„Könnt ihr euch noch an den Disk-Jockey aus „Holgers Old In“ erinnern?“, schwelgt Kruse in Erinnerungen. „Der hat uns damals immer die richtig guten neuen Stücke vorgespielt“. Steve Miller Band, Herman Brood, Cream und viele mehr hatten sie in ihrem Repertoire. „Come Together“ von den Beatles fehlte natürlich nicht und wurde zum eigentlichen Motto des Abends.