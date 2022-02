Der Ortsverband Warendorf der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) kann sich über ein neues Einsatzfahrzeug freuen. Die Modernisierung des Fuhrparks des THW Ortsverbandes Warendorf schreitet voran.

Nachdem es im vergangenen Jahr bereits einen neuen Mehrzweckgerätewagen für die Fachgruppe N (Notinstandsetzung und Notversorgung) sowie einen neuen Anhänger Lafette mit Wechselbrücke für die Bergungsgruppe gab, erhielt der Zugtrupp des Technischen Zuges am vergangenen Freitag einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW). Hierzu machten sich Julia Lückfeldt und André Kortenbreer vom Zugtrupp auf den Weg nach Plauen, um dort das neue Fahrzeug auf Mercedes-Sprinter-Basis beim Autobauer Binz nach einer Einweisung vor Ort zu übernehmen.

Mehr Komfort und Platz

„Wir freuen uns sehr über das neue Einsatzfahrzeug, zumal der bisherige MTW des Zugtrupps bereits in die Jahre gekommen ist und daher bereits erste kleinere Mängel aufweist“, so der Ortsbeauftragte Mario Raab. Der MTW des Zugtrupps ist die rollende Einsatzzentrale des Zugführers. Hier arbeitet die Führungsgruppe des Zugführers, der sogenannte Zugtrupp, und unterstützt den Zugführer bei der Bewältigung der Lage vor Ort. Das neue Fahrzeug bietet nicht nur mehr Stauraum für die Ausstattung, sondern auch den Einsatzkräften deutlich mehr Komfort und Platz als sein Vorgänger. Coronabedingt konnte auch dieses Fahrzeug nicht von allen Ortsverbandsmitgliedern am Samstagnachmittag bei der Ankunft im Ortsverband in Empfang genommen werden.

Probesitzen im neuen Einsatzfahrzeug: Ortsbeauftragter Mario Raab Foto: THW

Für die Mitglieder des Zugtrupps steht nun zeitnah die Umrüstung der Ausstattung vom alten auf das neue Führungsfahrzeug an. Anschließend prüfen sie, ob die bereits verbaute Ausstattung ausreicht oder noch Umbaumaßnahmen am Fahrzeug notwendig sind, um die Arbeitsfähigkeit zu optimieren und für die kommenden Einsatzlagen gewappnet zu sein.

Infoabend am 4. April

Für Menschen, die an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im THW interessiert sind, bietet das THW Warendorf am 4. April (Montag) einen Infoabend an. Da aber auch ganzjährig Mitglieder aufgenommen werden, können sich alle Interessenten selbstverständlich jederzeit, unabhängig vom Infoabend, melden.