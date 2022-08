Rudi Dorgeist übernimmt Vorsitz

16 Jahre lang haben Uli Schulz als Vorsitzender und Walter Venhues als Geschäftsführer den Fußball im SC Hoetmar entscheidend geprägt. Auf der mit über 60 Teilnehmenden sehr gut besuchten Abteilungsversammlung im Wiebusch-Treff stellten sich die beiden SC-Urgesteine nun nicht zur Wiederwahl und wurden mit stehenden Ovationen verabschiedet. Vor allem Walter Venhues galt im Umkreis jahrelang als nimmermüder „Mister SC Hoetmar“ und trieb den Bau des Kunstrasenplatzes am Wiebusch entscheidend voran.

Neuer Vorsitzender der Fußballabteilung ist mit Rudi Dorgeist ein „alter Bekannter“. Dorgeist trainierte nicht nur mehrere Jahre verschiedene Mannschaften im Senioren- und Juniorenbereich, sondern engagierte sich auch in führender Position im Gesamtvorstand. Ihm zur Seite steht Geschäftsführer Thomas Wiesner, dessen Sohn Jonas seit kurzem Trainer der „Ersten“ ist.

Hoffen auf bessere Zeiten

Nicht mehr zur Wahl stand Beisitzer Jürgen Surmann. Dafür konnten mit Dominik Bosse und Sven Johanshon zwei neue Vorstandsmitglieder gewonnen werden. Den Vorstand komplettieren Jugendobmann André Recker und die Beisitzer Marcus Ohlmeier sowie Louis Kortenjann. Jonas Neite und Maik Eggelnpöhler prüfen die Kasse.

Rudi Dorgeist (l.) folgt auf Uli Schulz als neuer Vorsitzender der Fußballabteilung im SC Hoetmar. Foto: Stephan Ohlmeier

In sportlicher Hinsicht hofft der SC Hoetmar nach dem bitteren Abstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga B auf bessere Zeiten. Personell verstärkt geht das Team von Trainer Jonas Wiesner optimistisch in die neue Saison und hofft auf den direkten Wiederaufstieg. Erfreulich ist auch, dass nach vier Jahren erstmals wieder eine zweite Mannschaft zum Spielbetrieb gemeldet werden konnte, die in der Kreisliga C auf Punktejagd gehen wird. Die Altherren zählen 40 bis 50 aktive und passive Mitglieder, trainiert wird einmal wöchentlich.

SC im Jugendbereich auf dem richtigen Weg

„Im Jugendbereich spielen über 120 Kinder Fußball, dort sind wir auf dem richtigen Weg“, freute sich André Recker. Insgesamt verträten acht Mannschaften die Farben des SC auf den heimischen Fußballplätzen. Anders als in manchen Jahren zuvor habe der SC keine Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen bilden müssen.

Erinnert wurde bei der Versammlung auch daran, dass die Fußballabteilung Anfang Juli eine Fußball-Ferien-Freizeit organisiert hatte, an der 45 Kinder teilgenommen hätten.

Abschließend dankte Heinz Brinkmann als Vorsitzender des Gesamtvereins insbesondere den zahlreichen Trainerinnen und Trainern, ohne deren Engagement der Ball am Wiebusch nicht rollen würde.