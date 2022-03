Rumänien wird zum Transitland

„Bei der Ankunft in Rumänien fließen oft Tränen der Erleichterung. Viele sind seit Tagen auf der Flucht. Sie nutzen Rumänien als Transitland und werden, nachdem sie neue Kraft gesammelt haben, in andere Länder der europäischen Union weiterreisen. Bei den im Land Verbliebenen rund 50 000 Personen handelt es sich vor allem um Mütter und ihre Kinder“, beschreiben die Vertreter der AKP die aktuelle Situation vor Ort.

Die Caritas Satu Mare stelle sich auf die Menschen ein, die länger in der Region Satu Mare und Baia Mare bleiben wollen oder müssen, da sie keine Freunde und Verwandte in den westlichen EU-Ländern haben. Der Caritasdirektor Ioan-Laurentiu Roman gehe davon aus, dass „wir in Monaten denken müssen, also langfristig“.

Die Caritas Satu Mare, mit der die Aktion Kleiner Prinz seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet, sei zurzeit bemüht, diese Menschen zu versorgen. Es fehle sowohl an Schlaf- und Waschmöglichkeiten als auch an Nahrungsmitteln, Wäsche und Hygieneartikeln.

„Die Aktion Kleiner Prinz hat der Caritas Satu Mare zugesagt, sie bei der Versorgung von Müttern mit Kindern mit Geld und abgestimmten Sachspenden zu unterstützen“, so die AKP in der Pressenotiz. Viele Dinge werden für die Durchreisenden benötigt: beispielweise Trockner und Waschmaschinen sowie Waschpulver. Benötigt werden für die Weiterreise Lebensmittel in kleineren Portionen, die haltbar sind und sofort verzehrt werden können, ohne dass man sie kocht. Für die Kleinkinder werden Windeln gebraucht. Umfangreicher sei die Liste der fehlenden Hilfsgüter, die für die länger bleibenden Familien benötigt werden: Kochherde, Backöfen, Kühlschränke, Mikrowellen, Geschirr, Töpfe, auch Ladekabel für Smartphones.

Mit der Caritas sei ein regelmäßiger Austausch über den Bedarf an Hilfsgütern vereinbart worden, damit kurzfristig die Lieferung angepasst werden könne. Eine genaue Bedarfsliste werde zurzeit von dem langjährigen Mitarbeiter der Caritas Satu Mare, Szilard Nagy, erstellt, der der Aktion Kleiner Prinz aus langer Zusammenarbeit bestens bekannt ist.

Für die Koordination der Hilfe in der Ukraine konnte die Aktion Kleiner Prinz Natalie Zeciri gewinnen. Sie lebt mit ihrem Mann, dem Arzt Gjevdet Mark Zeciri, in Warendorf. Beide haben ukrainische Wurzeln und sind gut mit Krankenhäusern in der Westukraine vernetzt.

Natalie Zeciri berichtet, dass es nach den Informationen, die sie aus der Ukraine erhalten hat, auf der ukrainischen Seite hohe Opferzahlen gebe.

Die Stadt Lwiw sei zurzeit noch nicht von den russischen Truppen attackiert worden. Nur eine Vermutung für die Gründe: die Nähe zu Polen.

Tausende von Flüchtlingen seien aber vom dortigen Bahnhof auf dem Weg nach Westen in die EU. In den Krankenhäusern der Westukraine fehle es inzwischen an Medikamenten . Auch hier will die Aktion Kleiner Prinz helfen. Inzwischen liegt eine umfassende Bedarfsliste an Medikamenten vor. Es fehlen unter anderem Antibiotika, blutstillende Mittel, Schmerzmittel. Kontakte zum Medikamentengroßhandel wurden bereits mit Unterstützung des Josefshospitals in Warendorf hergestellt.

Eine weitere Liste für chirurgisches Versorgungsmaterial insbesondere für kriegsverletzte Kinder wird zurzeit zwischen Ärzten aus der Ukraine und aus Warendorf abgestimmt.

Viele Frauen und Kinder, die ihre Heimat verlassen mussten, benötigen für den täglichen Bedarf Hygieneartikel, Pflegeartikel, Shampoo, Decken. Natalie Zeciri stimme eine Liste mit ihren Kontakten in der Ukraine ab.

Die seelischen Verletzungen der Kinder werden groß sein. Die Aktion Kleiner Prinz plant, auch Malstifte und Papier für die Kinder mit auf den Weg zu geben.

Der Krisenstab der Aktion Kleiner Prinz bittet darum, für die geplanten und schon angelaufenen Hilfsprojekte zu spenden. „Wir helfen zunächst einmal mit Geld“, erläutert Projektmanager Dieter Grothues.

„Wir kaufen Medikamente und andere aktuell benötigte Hilfsgüter, entweder in Deutschland oder in Rumänien. Sachspenden werden zurzeit nicht gesammelt. Sollte sich das ändern, informieren wir sofort darüber.“

Spenden unter:DE46 4005 0150 0062 0620 62, Stichwort „Ukraine“