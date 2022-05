Rund 50 Aussteller sind dabei

Rund 50 Aussteller aus der Stadt, den Ortsteilen und der Region sind in diesem Jahr mit dabei: Die Gewerbeschau „Warendorfer Maiwoche“ findet ab Freitag (13. Mai) bereits zum sechsten Mal statt.

Gewerbeschau an drei Tagen

Die Gewerbeschau „Warendorfer Maiwoche“ findet seit 2011 in einem mehrjährigen Rhythmus statt. 2022 veranstaltet die Stadt Warendorf diese zentrale Gewerbeschau auf dem Lohwall-Gelände bereits zum sechsten Mal. In zwei Großzelten und auf dem weitläufigen Freigelände sind rund 50 Aussteller aus der Stadt, den Ortsteilen und der Region vertreten.

Handwerksbetriebe geben Einblick in neue Techniken und stellen innovative Angebote vor, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Wer einen Handwerker oder Landschaftsbauer für anstehende Arbeiten in Haus und Garten sucht, sei auf der „Warendorfer Maiwoche“ genau richtig. Auch Raumausstatter, Tischler, Maler und Polsterer präsentieren sich auf der Maiwoche.

Tiny-House-Anbieter informiert

Ebenfalls umfangreich vertreten ist das Dienstleistungsgewerbe: Dazu zählen die Bereiche Fitness und Sport, Banken und Versicherungen, Bestattungs- und Trauervorsorge, Orthopädie und Pflege sowie Sachverständige. Handelsbetriebe sind mit Gartenmöbeln, Fahrzeugen, Möbeln und Textilien vertreten. Außergewöhnliche Aussteller sind der Tiny-House-Anbieter Living Units sowie der Warendorfer Weltladen und die Fairtrade-Gruppe.

Die Maiwoche begrüßt ihre Gäste 2022 zu folgenden Zeiten: am Freitag (13. Mai) von 16 bis 20 Uhr, am Samstag (14. Mai) von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag (15. Mai) von 10 bis 18 Uhr. Gleichzeitig findet auf dem direkt anschließenden Oberen Lohwall das Warendorfer Hafenfest statt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Pkw-Parkplätze (pro Fahrzeug zwei Euro) sind laut städtischer Ankündigung im direkten Umfeld der Veranstaltung vorhanden. Ein barrierefreier Zugang zu den Angeboten der Maiwoche ist gewährleistet.