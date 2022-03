Runder Tisch sammelt Vorschläge

Bei einer Radtour durch das Schulviertel informierte der Runde Tisch Radverkehr (RTR) über die geplante Fahrradstraße. Diese soll in Freckenhorst starten und in Warendorf auf die Kreuzung Von-Ketteler-Straße / Kardinal-von-Galen-Straße treffen.

Jürgen Pfeiffer führte die vielen Interessierten über fünf Knotenpunkte der zukünftigen Fahrradstraße zu ihrem Endpunkt am Abzweig der Kardinal-von-Galen-Straße am Grünen Grund. Unterwegs gab er Einblicke in die im Radverkehrskonzept der Stadt geplanten Maßnahmen und stellte auch alternative Überlegungen des RTR vor. Wie er betonte, müsse der Radverkehr im Ergebnis sicherer werden. Dazu sei der Straßenraum an vielen Stellen zugunsten des Radverkehrs neu zu verteilen. Ob das mit den geplanten Maßnahmen immer gelinge, hielt er allerdings für diskussionswürdig.

Gleich am ersten Treffpunkt gab es lebhafte Diskussionen über die Fahrradstraße und deren Führung durch das Hanseviertel. Es fiel der Vorschlag, die Straße nicht über den dortigen Fahrradweg nach Freckenhorst zu leiten, sondern über die Kardinal-von-Galen-Straße in Richtung Westen bis zum Hansering, um dort südwärts abzubiegen und danach den dortigen Radweg bis zum Hundeasyl zu nutzen. Problem: Der Weg führt vorbei an der Ausfahrt der Parkplätze des Berufskollegs und der Gesamtschule. Hier gibt es zeitweise ein hohes Verkehrsaufkommen.

Neue Vorfahrtssituation

Moniert wurden von den anwesenden Anwohnern des Hanseviertels die zu hohen Geschwindigkeiten aller Fahrzeuge. Mit Aufpflasterungen, Markierungen und sorgfältigen Beschilderungen müsse die Aufmerksamkeit und Akzeptanz erhöht werden. Mit Beginn der zukünftigen Fahrradstraße ändert sich auch die Vorfahrtssituation an der Kreuzung Von-Ketteler-Straße und Kardinal-von-Galen-Straße. Ein Versetzen des Spielstraßenschildes um etwa 30 Meter südwärts führt dazu, dass die Radfahrer Vorfahrt haben, wenn sie, aus Freckenhorst kommend, in den Hansering einbiegen.

Autos dürfen die zukünftige Fahrradstraße auch benutzen. Jedoch muss der motorisierte Verkehr sich dem Radverkehr unterordnen. Deutliche Engpässe bestehen beiderseits der Von-Ketteler-Straße beim Queren des Grünen Grundes. Richtung Osten am Mariengymnasium entsteht durch die dort parkenden Autos eine Fahrbahnverengung. Die Teilnehmer der Radtour plädierten für ein zeitlich begrenztes Parkverbot während der Schulzeit. Auf der Ostseite in Richtung Laurentianum könnte mit einer Verfüllung des kaum genutzten Fußgängertunnels genügend Raum für eine bessere Führung der Fußgänger- und Radfahrerströme gewonnen werden.

Gefahrenstelle an der Zumlohstraße

Über die Von-Ketteler-Straße führt die Fahrradstraße zur Hermannstraße und endet an der Zumlohstraße. Diese Einmündung sei aktuell eine Gefahrenstelle, heißt es in einer Pressemitteilung des RTR. Die Einsicht beim Einbiegen in die Zumlohstraße sei schlecht, Autos seien an dieser Stelle oft zu schnell unterwegs. Es empfählen sich deshalb auf der Zumlohstraße das Schild „Achtung Radfahrer“ sowie die Aufstellung eines Pflanzkübels vor der Einmündung Hermannstraße. Da sich die Zumlohstraße zu einer Umfahrung der B 64 entwickelt habe, gab es den Vorschlag, am Ende der Zumlohstraße nur noch das Abbiegen nach rechts für den motorisierten Verkehr zuzulassen. Der Mittelpfahl am Ende der Hermannstraße sollte durch blauweiße Verengungsbaken ersetzt werden, um hier die Unfallgefahr für Fahrradfahrer zu mindern. Eine sichere Alternative zur Hermannstraße sei auch die Wegführung einer zukünftigen Fahrradstraße über den Brigadiersweg. Dieser Weg sei breiter und biete beim Einbiegen in die Zumlohstraße eine bessere Übersicht.

Am nächsten Knotenpunkt Zumlohstraße / Blumenstraße konnten die Teilnehmer die derzeitige Situation für Radfahrer beobachten. Radfahrer, die aus der Bahnhofstraße kommen und auf dem Weg in die Zumlohstraße sind, müssen die viel befahrene Blumenstraße auf einem Abschnitt von weniger als 50 Metern zwei Mal queren. In der Praxis werde dort der einfachere, wenn auch schmalere Weg auf der Ostseite genutzt. Dieser Weg sollte für Radfahrer freigegeben werden, damit die Zumlohstraße gefahrlos erreicht werden könne, heißt es weiter.

Eine ähnliche Situation finde sich auf der Westseite. Vom Laurentianum kommend, müssten auch dort Radfahrer die Blumenstraße zwei Mal queren, um 30 Meter später links in die Bahnhofstraße einbiegen zu können. Auch dort werde eher die linke Seite weitergenutzt. Der Raum für einen Zwei-Richtungsradweg sei dort auf jeden Fall vorhanden.

Kreisellösung nach niederländischem Vorbild

Die Radtour endete am Grünen Grund / Von-Galen-Straße. An der stark befahrenen Straße favorisierten die Teilnehmer eine Kreisellösung nach niederländischem Vorbild.

Der Runde Tisch Radverkehr ist per E-Mail an info@radrundertischwaf.de zu erreichen.