Saisonauftakt für Galeriekonzerte

Die Fans haben schon darauf gewartet: Die neue Saison der Galeriekonzerte beginnt am 25. September (Sonntag) mit Kammermusik für Violoncello und Klavier. Benedict Klöckner (Neuwied) und Danae Dörken (Berlin) werden konzertieren.

„Im weiteren Verlauf hält die Kammermusikreihe Bewährtes und Neues bereit – natürlich stets auf der seit Jahrzehnten bekannten künstlerischen Höhe“, versprechen die Veranstalter in einer Pressenotiz. Am 20. November gibt es einen Klavierabend mit Matthias Kirschnereit aus Hamburg, am 5. Februar 2023 tritt das Marimba Quartett Katarzyna Myćka auf und am 19. März 2023 kommt das Minguet Streichquartett.

Alle Konzerte finden wie immer sonntags um 19 Uhr im Sophiensaal an der Kurzen Kesselstraße 17 statt. Nachdem wegen Corona die Konzerte ohne Pause stattfanden, gibt es jetzt wieder die schöne Weinpause. Der Kammermusikkreis empfiehlt während des Konzertes das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Die Karten (20 Euro, ermäßigt zehn Euro) können im Vorverkauf über info@galeriekonzerte-warendorf.de oder an der Abendkasse erworben werden. Das Abonnement auf alle vier Veranstaltungen kostet 65 Euro (ermäßigt 30 Euro). Abonnent wird, wer den entsprechenden Betrag auf das Konto des Kammermusikkreises (IBAN DE55 4005 0150 0000 0271 02) überweist. Die Abo-Karte liegt dann an der Abendkasse bereit.

Zurück zum Auftaktkonzert: Benedict Klöckner war bereits für das Galeriekonzert im März 2021 gesetzt. Dieser Termin fiel dem Corona-Lockdown zum Opfer. Frühzeitig im Juli 2021 wurde der jetzige neue Konzerttermin in Warendorf bekanntgegeben. Benedict Klöckner wurde 1989 geboren und zählt heute zu den herausragenden Cellisten seiner Generation. Er gewann Wettbewerbe und Auszeichnungen, zuletzt den OPUS Klassik 2021. Er konzertiert weltweit als Solist mit renommierten Orchestern und namhaften Dirigenten. 2014 gründete er das „Internationale Musikfestival Koblenz“ mit hochkarätigen Konzerten und weltweit gefragten Interpreten. Er spielt das Francesco Rugeri-Cello “Ex Maurice Gendron“ (1680), von einer privaten Mäzenin großzügig zur Verfügung gestellt.

Benedikt Kloeckner ist beim Galeriekonzert dabei. Foto: privat

Danae Dörken und Benedict Klöckner verbindet eine enge Zusammenarbeit. Die deutsch-griechische Pianistin gehört zur Elite international gefragter Künstler einer neuen Generation, die mit Technik, Bühnenpräsenz und musikalischem Tiefgang das Publikum in ihren Bann schlägt. Als Siebenjährige von Yehudi Menuhin gefördert, erregte sie schon früh Aufsehen in führenden europäischen Konzertsälen. Sie konzertiert bei wichtigen Festivals wie dem Kissinger Sommer und den Schwetzinger Festspielen. Seit 2015 veranstalten Danae und ihre jüngere Schwester Kiveli das „Molyvos International Music Festival“ auf der griechischen Insel Lesbos. Daneben spielt Danae Dörken regelmäßig Benefizkonzerte in ganz Deutschland.