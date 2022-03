Sanfter Witz und berauschende Farbpracht

Dieser Film macht Lust auf Frühling und Sommer: Nicht umsonst wird der „Rosengarten der Madame Vernet“ im Theater am Wall zum Auftakt des Klönkinos am Frühlingsanfang präsentiert. Dabei werden die Zuschauer in das französische Burgund und die Welt der Farben und Düfte entführt.

Das Theater am Wall zeigt passend zum Frühlingsanfang die französische Spielfilmkomödie „Der Rosengarten von Madame Vernet“. Filmstart ist am Samstag (26. März) um 15 Uhr. Für den Zutritt zum Theater gilt die 2G-plus-Regel. Der Eintritt kostet acht Euro; darin enthalten sind Kaffee und Kuchen in der Pause.

Die Spielfilmkomödie entführt in das französische Burgund: Eve führt dort eine traditionsreiche Gärtnerei. Ihr Vater, ein begnadeter Rosenmeister, hat sie von Kindheit an in die edle Kunst der Rosenzüchtung eingeführt. Sie ist eine Blumenkönigin, und seit dem Tod des Vaters herrscht sie allein über die blühenden Rosenfelder und das bis unter die Decke mit Duftproben angefüllte Landhaus. Doch schon acht Jahre ist es her, seit Eves Rosenschöpfungen aus Cremeweiß mit der begehrten „Goldenen Rose“ ausgezeichnet wurden und das Geschäft florierte.

Nun ist die internationale Großzüchterei ihres Konkurrenten Constantin Lamarzelle der neue Stern am Rosenhimmel und Eves Blumenparadies von der Pleite bedroht. Unverhoffte Hilfe kommt ausgerechnet von drei durch ein Resozialisierungsprogramm neu eingestellte Mitarbeiter: Samir, Nadège und Fred. Sie haben zwar von Botanik keine Ahnung, kennen sich aber in Sachen Diebstahl und Einbruch bestens aus. Mit ihren drei etwas überrumpelten Junggärtnern im Gepäck, macht sich Eve auf zum Hochsicherheits-Zuchtimperium von Lamarzelle und entführt eine der seltensten und kostbarsten Rosen der Welt – denn die braucht sie für die Kreation einer sagenhaft schönen Sorte, die ganz sicher zur „Goldenen Rose“ gekürt wird. Jedoch muss Eve bald feststellen, dass die Wunder des Lebens nicht berechenbar sind.

„Regisseur Pierre Pinaud gelingen unvergessliche Bilder, deren Lebendigkeit und Schönheit wie ein zarter Herzschlag die Leinwand bewegen“, heißt es in einer Ankündigung. „In ‚Der Rosengarten von Madame Vernet‘ erzählt er mit großer Sorgfalt für seine Figuren, mit sanftem Witz und in einer berauschenden Farbenpracht die Geschichte einer starken, unabhängigen Frau zwischen der Poesie der Rosen und der wunderbaren Zufälligkeit des Lebens“, heißt es in der Pressenotiz der Stadt. „Der Rosengarten von Madame Vernet entführt in eine Welt voll kleiner Wunder – gefüllt mit dem Duft der Rosen aus dem Burgund.“