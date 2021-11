Sanierung schreitet weiter voran

Maßnahmen am Haus Gedigk

Vinzenz Borgmann, Andreas Dephoff, Dietmar Knorr und Lambert Borgmann arbeiteten am Dach, um das Haus Gedigk wetterfest zu machen..Das Haus Gedigk ist zurzeit mit einem Baugerüst eingerüstet.

Seit einigen Wochen ist das Haus Gedigk am Schulhof der Wilhelm-Achtermann-Grundschule von einem Baugerüst umgeben. Es tut sich etwas an dem denkmalgeschützten Gebäude, das der Heimatverein mit viel Eigenleistung wieder mit Leben füllen will.

Schon seit über einem Jahr wird stetig am Umbau des ehemaligen Behelfsheimes gearbeitet, welches im Zweiten Weltkrieg für evakuierte Städter errichtet und später von einer Flüchtlingsfamilie bewohnt wurde. Im Inneren sind die Räume entkernt und der Fußboden bereits entfernt. Das vorhandene Mobiliar, das teilweise wieder in dem geplanten Museum ausgestellt werden soll, wurde eingelagert.

Aufgrund der Coronapandemie hat Lambert Borgmann, der sich als Bauleiter für die Baumaßnahmen verantwortlich zeigt, zum Teil Tage und Wochen alleine auf der Baustelle verbracht. Im Außenbereich wurden bereits die Grundmauern mit einer Schutzfolie isoliert und der Kalkputz entfernt.

Als nächstes sind die Fenster dran

Vor einigen Tagen ging es für eine kleine Helfergruppe nun auf das Dach, um das Haus Gedigk wetterfest zu machen. Mit Unterstützung des Dachdeckers Andreas Dephoff wurden die alten Dachpfannen abgenommen und der Dachstuhl mit einer Schutzfolie versehen. „Nach ihrer Reinigung wird das Dach wieder mit den alten Dachpfannen eingedeckt“, erklärt Heimatvereinsvorsitzender Dietmar Knorr.

Bis das Haus Gedigk genutzt werden kann, wird es allerdings noch dauern. In einem nächsten Schritt werden die einfach verglasten Fenster überarbeitet. In diesem Zuge sollen auch verloren gegangene Blendläden wieder angebracht werden, die noch auf alten Fotos zu sehen sind. Langfristig ist geplant, im Haus Gedigk, als Teil des Dezentralen Stadtmuseums Warendorf, ein Stück ländlicher Migrationsgeschichte zu vermitteln und es als außerschulischen Lernort zu nutzen. Für die spätere Ausstellung oder mögliche Sonderausstellungen sucht der Heimatverein daher noch Geschichten, Fotos, Dokumente oder Objekte zum Thema Migration nach dem Zweiten Weltkrieg aus Milte und Umgebung.