Sattelfest verbindet Ortsteile

Das Sattelfest war in diesem Jahr in das Krüßingfest eingebettet. Bei strahlendem Sonnenschein kamen die Gäste aus allen Ortsteilen nach Freckenhorst und genossen einen herrlichen Tag.

Bürgermeister Peter Horstmann freute sich, dass es in diesem Jahr endlich wieder ein „richtig klassisches Sattelfest“ gab, das die Ortsteile verbindet. Noch mehr freute er sich über die große Resonanz, aber die war angesichts des traumhaften Wetters nicht überraschend. Aus allen Warendorfer Ortsteilen waren die Besucherinnen und Besucher mit dem Fahrrad angereist. Die Sternfahrt endete am Schloss Westerholt in Freckenhorst, an dem alle Teilnehmer empfangen wurden.

Die Radtour wurde von allen sehr genossen, denn sie erlebten das Münsterland bei strahlendem Sonnenschein. Die Heimatvereine der Ortsteile hatten ihre jeweilige Tour geplant. Einen und Müssingen fuhren gemeinsam nach Warendorf und sammelten dort die Warendorfer und die Milter ein, um von dort zusammen nach Freckenhorst zu fahren. Die Hoetmarer wurden von der Freckenhorster Radsportgemeinschaft abgeholt.

„ »Ein kleiner Tipp: Heute ist Muttertag, und wer noch ein Geschenk braucht, der kann dort eins erwerben.« “ Bürgermeister Peter Horstmann

Am Schloss angekommen begrüßten Bürgermeister Peter Horstmann, seine Stellvertreterin Doris Kaiser und Christian Murrenhoff die Gäste. „Wir haben ein tolles Programm in der Stadt“, wies Horstmann darauf hin, dass gleichzeitig das Krüßingfest mit vielen Attraktionen stattfand. „Ein kleiner Tipp: Heute ist Muttertag, und wer noch ein Geschenk braucht, der kann dort eins erwerben.“ Christian Murrenhoff wies darauf hin, dass alle dankbar sein könnten, dieses Fest gemeinsam in Frieden verbringen zu dürfen. „Seit dem 12. Jahrhundert wird Krüßing gefeiert“, erklärte Murrenhoff. Das Kreuz habe eine heilende Wirkung, und seit etwa 50 Jahren gebe es ein Totenbuch in der Kirche, in das alle Namen eingetragen werden. „Es gibt nur eine weiße Seite im Buch. An Krüßing ist in dieser Zeit noch nie ein Freckenhorster gestorben.“

Gästeführer Klaus Gruhn übernahm und berichtete den Gästen über die Geschichte der über 1000 Jahre alten Stiftskirche und des Krüßingfestes. Die Kirche sei seit 1806 eigentlich keine Stiftskirche mehr, sondern eine Pfarrkirche, aber der Name sei so tief verwurzelt, dass sie immer noch als Stiftskirche St. Bonifatius bezeichnet werde. „Das Schloss war der letzte große Bau. Es wurde zwischen 1738 und 1743 gebaut.“ Damals tatsächlich auch von der Familie von Westerholt, aber von einem ganz anderen Familienzweig.

Klaus Gruhn führte die Gruppe zum Kreuzgang und hatte auch hier viel Wissenswertes zu erzählen. Nach Kaffee und Kuchen ging die Stiftstour weiter mit Gästeführer Friedel Rose durch die Kirche, und hier wartete auch schon Michael Kraß, der dazu einlud, hoch hinaus in den Turm der Kirche zu wandern. Dort genossen alle den wunderbaren Blick auf das Krüßingfest und die herrliche Fernsicht.

Nach Abschluss der kleinen Stiftstour mit vielen interessanten Informationen genossen die Radfahrer das Krüßingfest, und das eine oder andere Muttertagsgeschenk dürfte sicher auch noch gekauft worden sein.