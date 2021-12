„Schaden für die Bürger abwenden“

Die CDU-Fraktion wirft der Verwaltung „Fehleinschätzung“ beim Kauf der Emsinsel vor. Fraktionschef Frederik Büscher: „Wir müssen jetzt ohne ideologische Scheuklappen gemeinsam Lösungen finden, dass in der laufenden Ratsperiode durch nicht sachgerechte Entscheidungen Schaden für die Bürgerinnen und Bürger in Warendorf entsteht.“

Keineswegs kommentarlos nimmt die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Warendorf die

Kostenbelastung des städtischen Haushaltes durch den Ankauf der Emsinsel zur Kenntnis nehmen. Eingeplante Fördermittel in Millionenhöhe für den Ankauf und die Sanierung der Brinkhausfläche auf der Emsinsel können nicht realisiert werden. „Besonders delikat wird dieser Umstand, da der Bürgermeister entsprechende Mittel bereits in den Haushalt für das Jahr 2022 eingeplant hat. Dass statt der gestrichenen Förderung in Höhe von 4,4 Millionen dann immer noch 2 Millionen Euro als Einnahmen ausgewiesen werden sollen, ohne dass belastbare Aussichten auf Erhalt dieses Betrages vorliegen, wird in den laufenden Haushaltsplanberatungen den Druck auf Bürgermeister und Kämmerer erhöhen“, sagt CDU-Fraktionschef Frederik Büscher. Und er erinnert: „Wir waren hinsichtlich der Entwicklung der Emsinsel immer der Auffassung, dass eine Partnerschaft mit einem privaten Investor die sinnvollere und bessere Lösung für die Stadt Warendorf ist. Anstatt das Grundstück überteuert von dem bisherigen Eigentümer zu erwerben, hätte eine konstruktive Zusammenarbeit auch mit Blick auf eine Landesgartenschau deutliche Vorteile für Warendorf gehabt. Die Stadt hätte zu jeder Zeit die kommunale Planungshoheit gehabt.“

Die Stadt Warendorf habe sich mit dem Ankauf ein erhebliches finanzielles Risiko ans „Bein gebunden“. Der tatsächliche Sanierungsaufwand in Millionenhöhe sei aktuell nicht abschließend kalkulierbar.

„Gleiches gilt für das Risiko einer Verwertung, insbesondere deshalb, da nach den Bekundungen einiger Bürger und Gruppierungen fraglich ist, ob es überhaupt zu einer sinnvollen Refinanzierung durch Wohnbebauung kommen wird. Dass sich ein Investor bei dem Hick und Hack in Warendorf entschließt, von einer weiteren Entwicklung der Brinkhausfläche Abstand zu nehmen und zu einem aus seiner Sicht exzellenten Kurs die Fläche verkauft, ist nicht verwunderlich“, hält der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses Peter Steinkamp fest.

Viel schneller als erwartet hätten sich hinsichtlich der Finanzierung des Emsinselprojektes jetzt die Gefahren realisiert, auf die die CDU Fraktion immer hingewiesen habe. Ohne Fördermöglichkeiten trägt die Stadt den gesamten Aufwand für Ankauf und Sanierung in zweistelliger Millionenhöhe. Jetzt müssen für die Emsinsel Gelder in die Hand genommen werden, die an anderer Stelle, wie zum Beispiel den Ausbau von Kindergärten. Sportstätten und Schulen fehlen. Eine sehr bedauerliche Entwicklung.“ Büscher spricht von einer „Fehleinschätzung“ der Verwaltung. „Wir hätten sehr gern unsere Bedenken hinsichtlich des Ankaufs und der Finanzierung der Brinkhausflächen nicht bestätigt gesehen“, fasst Fraktionsvorsitzender Büscher die schwierige Situation zusammen. „Wir müssen jetzt ohne ideologische Scheuklappen gemeinsam Lösungen finden, dass in der laufenden Ratsperiode durch nicht sachgerechte Entscheidungen Schaden für die Bürgerinnen und Bürger in Warendorf entsteht.“