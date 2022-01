Schäden sind beseitigt

Am Freitagmorgen wurden die Schäden an der „Kohlen-Jopp-Brücke“ beseitigt. „Es gab teilweise Schäden am Brückenbelag. Es wurden einzelne Bohlen ausgetauscht“, erklärte David Graubner, Pressesprecher der Stadt Warendorf, auf WN-Nachfrage. „Die Brücke war vom 21. bis zum 28. Januar gesperrt, ist aber jetzt wieder frei.“ Für viele Freckenhorster Bürger war die Sperrung deutlich länger.

Die „Kohlen-Jopp-Brücke“ ist ein sehr stark genutzter Übergang von den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Bereich südlich vom Brüggenbach, westlich von der Brückenstraße und beiderseits der Everswinkeler Straße. Sie ermöglicht den direkten Weg, wenn man zum neuen Friedhof, in die Bauerschaft Walgern, zum Sportplatz und weiter in Richtung Warendorf will. Die Freckenhorsterinnen und Freckenhorster können nun wieder ungehindert die Brücke nutzen und sicher über den Brüggenbach zu kommen.