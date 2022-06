Schauspieltalente begeistern

Echte Schauspieltalente gibt es offensichtlich in der Theatergruppe der Q2 am Mariengymnasium in Warendorf. Sie präsentierten auf der Dachtheater-Bühne im Theater am Wall das Stück „Creeps“. Das Publikum, das leider überschaubar war, zeigte deutlich seine Begeisterung. Noch drei weitere Aufführung sind geplant.

Ein Moderatorinnenjob in Hamburg – davon träumen Maren (Tabea Haack), Petra (Emily Wiemann) sowie Lilly (Mira Eggermann). Sie bewerben sich bei „Creeps“, einer neuen Fashionshow in Hamburg. Und das Unglaubliche passiert. Jeder von ihnen erhält eine Zusage. Das glauben sie zumindest. Wie sich am Ende herausstellt, ist die Wahrheit ziemlich ernüchternd und macht fassungslos.

„Creeps“, so lautet der Titel des Theaterstücks von Lutz Hübner, das die Theatergruppe der Q2 des Mariengymnasiums am Donnerstagabend auf der Bühne des TaW-Dachtheaters zeigt. Und dass, was die Akteure da präsentieren, ist ohne Frage echtes Schauspieltalent. Beeindruckend ist nicht nur die Authentizität, das Publikum nimmt allen Darstellern jedes Wort, jede Emotion augenblicklich ab, auch gesanglich glänzen die Akteure. Vor allem Tabea Haack zeigt mit „One Moment in Time“ von Whitney Houston ihr stimmliches Talent. Hannah Arendt spielt die Producerin und Gerritt Termeer zeichnet für die Technik verantwortlich.

Creeps Foto: Foto: Marion Bulla

Das Großartige des Stücks ist nämlich, dass die drei Protagonistinnen charakterlich unterschiedlicher nicht hätten sein könnten. Die eine kommt selbstbewusst und sprachgewandt rüber, die andere nervös und unsicher und die dritte im Bunde quirlig und freundlich. Im Laufe der zwei Stunden erfährt das Publikum viel über die Bewerberinnen. Es gibt verletzende Kommentare, die Emotionen kochen über, und die Lage spitzt sich zu. Überragend ist auch Kai von Brevern, der den coolen Studioleiter Arno gibt. Er heizt mit lockeren Sprüchen die Stimmung so richtig an.

Creeps Foto: Foto: Marion Bulla

Das erwähnte Ende ist grausam. Das ganze Casting stellt sich nämlich als Fake heraus. Das Trio soll lediglich im Trailer der Show mitwirken. Arno sollte möglichst viele Emotionen aus ihnen herausholen. In der Schlussszene sitzt er auf der Bühne und erkennt, was er den Bewerberinnen angetan hat.

Eintritt und Spielzeit

„Ich finde das großartig, wie toll, die das gemeistert haben. Vor allem, weil sie selbst es wollten. Und das mitten im Abi“, lobt auch Joachim Holling, der die Gruppe als Pädagoge während den Proben begleitete Auch die Zuschauer und Zuschauerinnen, die Zahl ist übersichtlich, sind vollends begeistert. Wer die Premiere verpasst hat, kann das Stück noch am 9. Juni (Donnerstag) um 20 Uhr und 14. Juni (Dienstag) um (20 Uhr), und schließlich 15. Juni ( Mittwoch) um 19 Uhr im Dachtheater erleben. Der Eintrittspreis beträgt sechs Euro.