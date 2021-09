Scheunenbrand: Rund 150.000 Euro Schaden

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache für den Brand in Velsen abgeschlossen und hat eine Vermutung, wieso die Scheune in Brand geraten ist.

Nach dem Brand einer Scheune in der Bauernschaft Velsen in Warendorf am Sonntagmorgen sind die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Vermutlich ist laut Polizeibericht ein technischer Defekt dafür verantwortlich, dass die Scheune in Brand geriet. In der Scheune wurden unter anderem Maschinen und Stroh gelagert. Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.