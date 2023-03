Schimpftirade kostet 2000 Euro

Ein Missverständnis? Oder tiefergehende Interessen? Am Ende wurde es teuer für den Angeklagten.

Das Amtsgericht befasste sich am Donnerstag mit dem Verhalten eines heute 68-Jährigen. Gegen den Warendorfer war ein Strafbefehl in Höhe von 2000 Euro erlassen worden, weil er im Juli 2022 fluchend und wild gestikulierend mit seiner zweispännigen Kutsche über das Areal des Modellflugzeugclubs Freckenhorst gefahren sei und dabei Dritte beleidigt und genötigt haben soll. Mit einer Peitsche habe er einen Mann am Arm verletzt.