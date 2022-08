Schimpftiraden und Spuckattacken auf Kirmes gegen Polizisten

Erst verbaler Streit, dann körperliche Gewalt gegen Besucher und Polizisten – Stress auf der Kirmes in Warendorf.

Ein zunächst verbaler Streit hat am späten Montagabend mit Ermittlungsverfahren und einer Nacht im Gewahrsam geendet.

Eine 23-jährige Frau aus Ennigerloh hatte sich laut Polizei auf dem Kirmesgelände zunächst mit zwei weiteren Frauen gestritten. Der verbale Streit eskalierte so, dass die 23-Jährige einer anderen Frau Haare ausriss.

Polizisten wurden von der Ennigerloherin sofort beschimpft. Sie habe sich „sehr aggressiv und ignorant“ verhalten, die Anweisungen der Beamten missachtet, beleidigte und beschimpfte sie dauerhaft. Zudem trat sie mehrmals in ihre Richtung, bespuckte einen Polizisten und beleidigte Unbeteiligte.

Auch als ihr die Beamten Konsequenzen ankündigten, versuchte die Ennigerloherin weiter in ihre Richtung zu spucken. Sie daran zu hindern, widerstrebten ihr, sodass sie sich massiv wehrte. Die Beleidigungen und Beschimpfungen in Richtung der Polizisten ließen auch nicht nach, als sie die 23-Jährige in den Streifenwagen setzten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten sie sie ins Gewahrsam. Während der Fahrt trat sie Frau mehrmals gegen die Beine einer Beamtin und beleidigte sie fortwährend. Noch im Gewahrsam bespuckte sie Frau erneut einen Polizisten. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet – Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.