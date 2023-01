„Schlafquartier“ für den Karnevalsprinzen

„Ich war zum ersten Mal seit Jahren nicht auf der Prinzenproklamation. Und ausgerechnet dann wird Uwe Prinz. Ich wusste von nichts, er hat sich nichts anmerken lassen“, sagt Frank Grontzki, Mitglied im Bürgerausschuss und Nachbar von Prinz Uwe II., „dem Narrifant aus dem Kreideland“.

Als Grontzki dann in der Nacht der Pripro von der Ernennung Amsbecks zum Prinzen hörte, schmückte er schnell den Eingangsbereich des gemeinsamen Hauses am Diekamp, ehe er sich selbst noch zum Feiern in die Bundeswehr-Sportschule aufmachte.

„Schlafquartier“ von Uwe Amsbeck

Am Sonntag, eine Woche nach der Proklamation, wollte die gesamte Nachbarschaft den neuen Karnevalsprinzen gebührend feiern. Mit einem kleinen Empfang überraschten sie Amsbeck vor seiner Wohnung, schmückten den Vorgarten und ernannten die Prinzen-Wohnung zum „Schlafquartier“.

„Ein guter Freund hat uns auch ein Banner gebastelt, das wir jetzt aufgehängt haben und das die ganze Session über dem Eingang prangen soll“, sagt Frank Grontzki. „Ihr habt euch ganz viel ausgedacht. Hier zu wohnen ist eine Pracht“, hielt Uwe Amsbeck eine kurze und improvisierte Büttenrede. Er bedankte sich für die schöne Überraschung und hofft, dass die ganze Nachbarschaft beim Rosenmontagszug dabei ist.