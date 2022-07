„Schnapsidee“ kommt auf die Scala-Leinwand

Warendorf

Leben und Arbeiten in Warendorf kann durchaus Stoff für eine Kinoproduktion bieten. Das dachten sich jedenfalls die Künstler Jana Mersch und Christian Confer von „kluck.kola“. Sie setzten die Idee jetzt in einige kurze Videoproduktionen um, die mehr verraten über spannende Personen und Persönlichkeiten, die am 8. Meridian in Warendorf leben.

Von Rebecca Lek