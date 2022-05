Schnupperkurs für den Nachwuchs

Es ist die jahrelange Erfahrung, von der der Nachwuchs im Berittenen Fanfarenzug Freckenhorst bei seiner musikalischen Ausbildung profitiert. Wer Spaß an Musik hat, der hat jetzt die Chance, einmal in das Vereinsleben und die Möglichkeiten der musikalischen Ausbildung dort hineinzuschnuppern – am 11. Mai ist Schnupperkurs.

Schritt für Schritt wird der Nachwuchs in das Miteinander und die Auftritte des Berittenen Fanfarenzuges Freckenhorst integriert – am 11. Mai gibt es einen Schnupperkurs.

Jedes Jahr erreichen die Mitglieder des Berittenen Fanfarenzuges Freckenhorst viele Einladungen – auch über die Grenzen Deutschlands hinaus sind sie sehr gefragt. Grund genug, dass sich die Freckenhorster auch immer über neue Musiker freuen, die Spaß an Musik und Gemeinschaft haben. Und diese Chance wird bald ganz konkret: Am 11. Mai um 17 Uhr veranstaltet der Berittene Fanfarenzug Freckenhorst einen Schnupperkurs am Proberaum an der Turnhalle der Everword Grundschule – eine gute Gelegenheit, sich zu informieren und sich an der Trompete auszuprobieren.

„Seit mehr als 30 Jahren bildet die musikalische Nachwuchsausbildung beim Berittenen Fanfarenzug Freckenhorst einen Schwerpunkt“, zieht der Verein in einer Pressenotiz Bilanz. Dem musikalischen Leiter des Fanfarenzuges, Jörg Middendorf, stehen bei der Ausbildung Musiklehrer Tristan Iser sowie Lukas Achtermann und Marie Kuckelmann zur Seite.

Ein dreistufiges Ausbildungskonzept steht für ein hohes Ausbildungsniveau.

Die Jungmusiker (ab acht Jahre) erhalten Einzelunterricht von 20 Minuten – die Ansatztechnik und die Grundlagen der Musik sowie Notenkunde stehen im Vordergrund unter dem Einsatz von Begleitmusik und Lern-CDs. Der Verein stellt jedem Musiker eine Trompete zur Verfügung und beteiligt sich an den finanziellen Kosten des Probenunterrichts

Im Nachwuchsorchester wird dann neben dem Einzelunterricht auch gemeinsam eine Wochenstunde unterrichtet. Gleichzeitig wird an die Gesamtprobe des Vereins herangeführt.

Nach einigen Jahren der musikalischen Ausbildung erreichen die Musiker die Konzertgruppe. Damit endet der Einzelunterricht, und es wird freitags in einer zweistündigen Gesamtprobe das Repertoire erweitert. Spätestens dann sind die Musiker bei allen Auftritten dabei. Natürlich kommt die Geselligkeit in allen Gruppen nicht zur kurz. Weitere umfassende Infos: