Schöne Tanne auf dem Markt

Es weihnachtet im Warendorfs guter Stube: Der traditionelle Weihnachtsbaum steht seit Montagmittag. Die perfekt gewachsene Tanne stand morgens noch auf einem Grundstück in Everswinkel. Es wird immer schwieriger Angebote von Personen zu bekommen, die stattliche Bäume für die Weihnachtsdekoration in der Stadt zur Verfügung stellen möchten. Die Tanne war vom städtischen Baubetriebshof frisch geschlagen worden.

Die diesjährige Weihnachtstanne auf dem Historischen Marktplatz macht einiges her: Über zehn Meter hoch, gleichmäßig gewachsen und einen Durchmesser von 5,50 Meter. Warendorfs Weihnachtsbaum kann sich wahrlich sehen lassen. Das fanden dann auch Passanten, die bei der Aktion, als die Tanne in die Bodenhülse auf dem Markt eingelassen wurde, applaudierten. Die perfekt gewachsene Tanne stand bis gestern Morgen noch auf einem Grundstück in Everswinkel. Es wird immer schwieriger Angebote von Personen zu bekommen, die stattliche Bäume für die Weihnachtsdekoration in der Stadt zur Verfügung stellen möchten. Die Tanne war vom städtischen Baubetriebshof frisch geschlagen worden. Solche Bäume seien im Stadtgebiet rar geworden. Dieses Jahr hätten sie noch einmal Glück gehabt, heiß es.