Schöpferischer Geist geht in Rente

Bernhard Ratermann war 37 Jahre Kantor in St. Laurentius

Warendorf

Mit Bernhard Ratermann geht ein Kantor, der anspruchsvolle Musik umsetzte und einforderte. Der Kantor und seine Chöre (Kirchenchor, Kinder- und Jugendchor, Schola Gregoriana) haben dem Kirchenschiff in den vergangenen 37 Jahren ein lebendiges, anspruchsvolles Musikleben eingehaucht. Am 28. August steht der Kantor ein letztes Mal an dem Ort, den er geprägt hat.

Von Joachim Edler