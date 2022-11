Schritt für Schritt weniger Barrieren

Weniger Hindernisse in der Stadt? Die Freizeit-AG der Heinrich-Tellen-Schule schaut sich das regelmäßig genauer an Und gibt der Stadt wichtige tipps.

Begegnungen schaffen und Teilhabe ermöglichen – zwei zentrale Bestandteile der Inklusion, die der Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e. V. und die Stadt in den kommenden Jahren intensiver in den Blick nehmen. Helfen werden dabei zwei Projekte: das HostTown-Programm zu den Special Olympics 2023 in Berlin und das Projekt „verstehen – verändern – verstetigen“ im Rahmen des Förderprogramms Inklusion vor Ort der Aktion Mensch und des MAGS NRW (wie berichtet).

Oft erschweren Barrieren die Teilhabe am öffentlichen Leben. Gerade Menschen, die aus gesundheitlichen oder Altersgründen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, eine andere Sprache sprechen oder nur wenige Anknüpfungspunkte an ein soziales Umfeld haben, sind besonders stark betroffen. Barrieren sind vielfältig: die fehlende Rampe für Rollstuhlfahrer, Texte in schwieriger oder nur in deutscher Sprache, mangelnde Bebilderungen im öffentlichen Raum, fehlende Hilfsmittel bei Sinneseinschränkungen und vieles mehr.

Ein erster Schritt zum Abbau von Barrieren beginnt mit deren praktischer Wahrnehmung. Passend dazu fand daher nun ein erster Austausch zwischen Vertretern der Stadt Warendorf und der Freizeit-AG der Heinrich-Tellen-Schule statt.

„ »Inklusion muss bei allen Planungen von Anfang an mitgedacht werden.« “ Inklusionsbeauftragter Rolf Schürmann

Die AG arbeitet wöchentlich mit Schulsozialarbeiter Martin Whitehead zum Thema Freizeitgestaltung. Hierbei stehen u. a. Cafébesuche, ein Ausflug auf den Wochenmarkt, Shopping oder auch Spaziergänge an.

Je nach Ausflugsziel prüfen die Schüler die Umgebung auf Barrierefreiheit. Gleichzeitig verfolgt die AG das Ziel, eine gewisse Präsenz von Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung im Stadtbild zu zeigen und dadurch Vorbehalte und Berührungsängste abzubauen.

Beim Austausch mit der Stadt standen nun räumliche Barrieren im Emsseepark im Fokus. Begleitet von Martin Whitehead, Schulleiter Tobias Mörth und Schulbegleiterin Silke Maier haben vier Schülerinnen und Schüler ein unnötiges Hindernis am Bootssteg Vertretern der Stadt rund um Bürgermeister Peter Horstmann und dem Inklusionsbeauftragten Rolf Schürmann bewusst gemacht. Trotz der Bänke dort können Rollstuhlfahrer aufgrund des Heckenbestands und der Platzierung der Bänke nicht die vorgegebenen Wege nutzen. Zudem führt an den Bänken eine kleine Treppe zum Wasser, die durch ein fehlendes Geländer für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nicht gefahrlos nutzbar ist.

Oft behindern Kleinigkeiten

„Mit der Freizeit-AG wollen wir genau für solche Barrieren im öffentlichen Raum sensibilisieren“, erklärt Martin Whitehead und stößt damit bei der Stadt Warendorf auf offene Ohren. „Inklusion und vor allem auch die Barrierefreiheit muss bei allen Planungen von Anfang an mitgedacht werden“, ergänzt Inklusionsbeauftragter Rolf Schürmann.

Einig waren sich alle darin, dass es noch zahlreiche Barrieren in der Stadt gibt. Die Umgestaltung der Bänke am Emssee soll ein erstes Teilprojekt sein, das im Rahmen des Host Town-Programms zeitnah umgesetzt wird – dies hat Maria Kunstleve, Teamleiterin Sport bei der Stadt Warendorf, direkt im Anschluss an den Termin klären können.

„Für das nächste Treffen mit der Freizeit-AG möchten wir die Gruppe gerne in die Stadtverwaltung einladen“, schlug Bürgermeister Horstmann spontan vor. „Gerade in unserem alltäglichen Umfeld nehmen wir Barrieren viel zu selten wahr.“

„ »Gerade in unserem alltäglichen Umfeld nehmen wir Barrieren viel zu selten wahr.« “ Bürgermeister Peter Horstmann

Der regelmäßige Austausch soll dazu dienen, einem barriereärmeren öffentlichen Raum schneller näher zu kommen. Dass Betroffene dabei unbedingt einzubinden sind, machten die Schüler an der Altstadt deutlich. Dort gibt es Geschäfte, wo ein Zugang mit einem Rollstuhl nicht möglich ist, andererseits aber auch solche, wo innerhalb des Ladenlokals unüberwindbare Stufen existieren.

Einig waren sich alle Teilnehmer, dass zahlreiche Barrieren nicht von heute auf morgen verschwinden werden. Bis dahin braucht es die Unterstützung aus der Gesellschaft. Besonders wichtig sei daher, wie jeder Einzelne Menschen mit Handicap begegne.