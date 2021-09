Schrittweise durchs Projekt

Pläne an eine Wand, Unterlagen bereithalten, Bürger nachschauen lassen. Offenlagen gehen aber auch anders.

Peter Horstmann musste sich im Wahlkampf selbst zurechtfinden, räumt er ein: „Das Thema ist sehr komplex.“ Der Bürgermeister spricht am Donnerstagnachmittag über das Bauprojekt Neue Ems. Dessen zweiter großer Teil, „Ost“, ist jetzt Gegenstand einer Ausstellung.

Ein ungewohnter Rahmen für einen üblichen Verfahrensschritt wie die Offenlage. Aber weil es sich laut Baudirektor Peter Pesch bei der Renaturierung zwischen André-Marie-Brücke und künftigem Emsdurchstich um die „größte Klimaanpassungs­maßnahme bisher“ in Warendorf handelt, ist dieser Aufwand in seinen Augen gerechtfertigt.

Anschaulich durch Ausstellung

Wie die Planung überhaupt, das betont Pesch vor der Presse. Die Flutkatastrophe habe gezeigt, dass der mit der Zurückverlegung der Ems in ihr altes Bett zu erreichende Schutz der Innenstadt vor Hochwasser seine Bewandtnis hat. „Wir haben unsere Daten nochmals kalibriert“, erklärt Pesch, „es hat vor kurzem eine Aktualisierung gegeben.“ Das bisher als Basis angenommene HQ 250, also ein statistisch alle 250 Jahre vorkommendes und als „extrem“ eingestuftes Hochwasser, sei eben nicht mehr als solches zu betrachten. „Die Werte sind nach oben korrigiert worden.“

Eine neue Hochwasser-Simulation habe jetzt ergeben, dass einige bisher nicht blau unterlegte Grundstücke im Überschwemmungsbereich der Ems jetzt durch potenziell eingefärbt wären – und damit Wasser im Haus hätten. Mit den Eigentümern sei die Stadt im Gespräch, die neuen Erkenntnisse würden natürlich in das weitere Vorgehen eingearbeitet.

Gut einen Monat wird die Offenlage der Pläne in dieser Form angeboten, zeigen postergroße Detailpläne außer dem Themenbereich Hochwasser in einem Stellwand-Rundgang auch Untersuchungsergebnisse zu Flora und Fauna, die Ziele des Gesamtprojekts und die Verfahrensschritte. Drei dicke Aktenordner liegen in doppelter Ausfertigung zum Durchblättern aus, ein Mitarbeiter der Verwaltung sorgt für die Einhaltung der coronabedingten Zutrittsbeschränkungen (u.a gilt die 3G-Regel).

Wer kein Papier wälzen will, kann am Ende des Faktenparcours mit seinem Smartphone über einen QR-Code auf die Internetseite der Bezirksregierung gelangen und dort alles digital nachschlagen.

Das Gesamtpaket Neue Ems kostet rund 14 Millionen Euro und wird zum Großteil vom Land bezahlt. Baustart für den Abschnitt West könnte 2023 sein, Abschluss des Bereichs „Ost" wenn alles klappt dann im Jahr 2025.