Schulanmeldungen im "grünen Bereich"

Das Anmeldeverfahren zu den weiterführenden Schulen in Warendorf ist abgeschlossen: kein gravierender Unterschied zwischen den beiden grundständigen Gymnasien, weniger Anmeldungen an der Gesamtschule. Das sei aber dem schwächeren Ausschulungsjahrgang geschuldet, so Schulamtsleiter Udo Gohl. Verließen im vergangenen Jahr noch 341 Schüler die Grundschulen, sind es in diesem Jahr nur 317. „Nächstes Jahr gehen die Zahlen wieder nach oben“, kommentiert Gohl das Anmeldeverhalten mit den Worten: „Alles im grünen Bereich.“ In Zahlen ausgedrückt: Bei den grundständigen Gymnasien meldet das Laurentianum (gebundener Ganztag) 100 Anmeldungen. Im Vorjahr waren es 95. Für das Mariengymnasium (Halbtagsschule mit pädagogischer Übermittagsbetreuung) wurden 99 Schüler angemeldet (Vorjahr 98). Der Schulträger rechnet an beiden Gymnasien mit vier Eingangsklassen. Von einem „Schüler-Verschiebebahnhof“ zwischen beiden Gymnasien mit Blick auf den Klassenrichtwert von 29 Schülern pro Klasse, hält Gohl nichts. „Auch, wenn sich noch Nachzügler anmelden sollten, gehen wir als Schulträger von jeweils vier Eingangsklassen aus.“ Zur Gesamtschule wechseln voraussichtlich 125 Schüler (Vorjahr 145). Hier sollen fünf Eingangsklassen gebildet werden. Für den Oberstufenzweig (EF) haben sich 82 Schüler angemeldet. Bei den Anmeldungen schaut der Schulträger auch in die Region und ermittelt, welche Kinder mit Wohnadresse Warendorf sich an Schulen in den umliegenden Gemeinden (Beelen. Everswinkel, Ennigerloh, Ostbevern, Sendenhorst, Sassenberg und Telgte) angemeldet haben und wie hoch im Gegenzug die Zahl der einpendelnden Kinder ausfällt. Erfahrungsgemäß gibt es immer noch Nachzügler bei den Anmeldungen, so dass das Schulamt davon ausgeht, dass bei circa fünf bis 15 Kindern noch Rücksprachen erforderlich sein werden, weil sie noch nicht angemeldet wurden.