58 Erstklässler der Bodelschwinghschule haben sich eine Geschichte ausgedacht und daraus in Kooperation mit der Produzentin Bettina Selle einen Trickfilm gemacht. Die Handlung zeugt von viel Fantasie, denn die Mädchen und Jungen aus den Klassen 1a und 1b haben sich mit ihren Klassenlehrerinnen Franziska Meyer-Frenz und Sylvia Wittenberg mit dem Buch „Die Schule der glücklichen Kinder“ von Gudrun Pausewang auseinandergesetzt: Wie soll unsere Traumschule aussehen? Welche Aktivitäten finden dort statt? Habe ich als Kind besondere Eigenschaften? Wie verhalten sich unsere Lehrer?

Mit all diesen Fragen und Anregungen haben sich die Bodelschwingh-Kinder in Kleingruppen getroffen und Ideen für ihre Traumschule erarbeitet. Aus den Ideen hat Bettina Selle von der Trixx-Filmwerkstatt aus Osnabrück ein Drehbuch geschrieben. Und damit begann die eigentliche Arbeit: Eine ganze Woche lang wurden Kulissen gemalt, von jedem Kind wurde ein Foto gemacht, kurze Videosequenzen wurden gedreht, Tonaufnahmen wurden hergestellt – und das alles von den Kindern der evangelischen Grundschule selbst. Lediglich das Schneiden des Films lag komplett in den Händen des Profis Bettina Selle.

Der gut 30-minütige Film wurde im Rahmen eines Klassenfestes den Eltern präsentiert und die waren begeistert.

Das Fazit aus diesem Projekt, zieht die Schule in einer Pressenotiz: „Für die Zukunft der Filmindustrie und die Nachwuchsregisseure sieht es also ganz gut aus.“