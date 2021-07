Schulen und Kitas ab Montag geschlossen

Die Schulen und Kitas in Warendorf werden ab Montag, 16. März, geschlossen – so wie im gesamten Bundesland NRW. Und zwar bis zu den Osterferien (19. April). Dass hat der Ministerpräsident des Landes NRW am Freitag mitgeteilt. Zudem sind Veranstaltungen und soziale Kontakte bis zum 19. April auf das Notwendigste zu reduzieren. Für alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens gilt: Infektionsrelevante Kontakte müssen bestmöglich unterbunden werden. „Diese Maßnahmen sind weitreichend, dienen aber der Prävention und dem Schutz der Bevölkerung, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern“, bittet die Stadt Warendorf schon jetzt alle Eltern, unverzüglich und eigenständig Betreuungsalternativen für ihre Kinder zu entwickeln. „Dass diese Situation eine Flexibilität auf unterschiedlichsten Ebenen verlangt, steht außer Frage“, heißt es in einer Pressemitteilung des „Corona-Krisenstabs“ der Stadt. Es werde eine Notfallbetreuung geben. Wie diese aussieht, daran werde aktuell im Krisenstab gearbeitet.

Jedoch weist die Stadt bereits jetzt deutlich darauf hin, dass die zu entwickelnde Betreuungslösung ausschließlich Betreuungsplätze für Notfälle vorbehalten bleibt. Ob einem Kind ein Platz in der Notfallbetreuung zusteht, werde insbesondere davon abhängig sein, ob die Erziehungsberechtigten in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählten vor allem die Gesundheitsversorgung, die sonstige grundlegende öffentliche Infrastruktur und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Grundvoraussetzung für die Aufnahme in eine Notfallbetreuung eines Kindes wird sein, dass beide Erziehungsberechtigten in der kritischen Infrastruktur tätig sind. Gleiches gilt für Alleinerziehende.