Schulen warten auf Flüchtlingskinder

„Die ganze Bandbreite“ an Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine gebe es bei den Schülern und Schülerinnen, sagt Gesamtschulleiterin Gertrud Korf. Noch weiß sie nicht, wie viele Kinder aus der Ukraine an ihre Schule kommen werden. Sicher ist: 1011 Flüchtlinge aus der Ukraine sind – Stand Freitag – im Kreis Warendorf registriert: darunter 176 Kinder im Alter von sechs bis zehn und 141 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren.

An beiden Standorten der Städtischen Gesamtschule steht in einer geschützten Nische eine Kerze. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, an einem Tisch dort Wünsche aufzuschreiben, sie aufzureihen oder anzubringen und sich so mitzuteilen. Sie können Gefühle äußern, Sorgen und Hoffnungen zum Ausdruck bringen. „Die ganze Bandbreite“ an Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine gebe es bei den Kindern und Jugendlichen, sagt Schulleiterin Gertrud Korf. „Einige Schüler drücken sehr deutlich aus, dass Frieden sein soll und sie sich Sicherheit wünschen.“ Andere lebten ganz normal ihren Alltag weiter – „in der Schule spiegelt sich die Gesellschaft wider.“

12 Stunden Deutsch

Die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule wissen, dass bald Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die vor dem Krieg zu Hause fliehen mussten, mit ihnen gemeinsam zur Schule gehen werden. Die Gesamtschule ist auf sie vorbereitet. Seit der Flüchtlingswelle 2015 ist die Schule Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die vor Krieg und Gewalt beispielsweise in Syrien geflohen sind und erst einmal die deutsche Sprache erlernen mussten beziehungsweise weiterhin müssen. Momentan, so Korf, würden gut 30 dieser Schüler in der Gesamtschule unterrichtet. „Sie werden jeweils einer Klasse zugeordnet und herausgenommen, wenn sie auf sie abgestimmten Deutschunterricht bekommen.“ Bis zu zwölf Stunden pro Woche sei das der Fall.

Dabei achtet das Lehrerkollegium auch darauf, dass sich die geflüchteten Kinder untereinander helfen können. Die Schulleiterin berichtet von einem Kind, das noch wenig Deutsch kann, es ist in eine Klasse gekommen, in der ein Schüler mit derselben Muttersprache sitzt, der schon länger in Deutschland ist und die deutsche Sprache viel besser beherrscht. „Dieser Schüler übersetzt.“

Mehr Personal nötig

Ukrainische Kinder werden bisher – Stand Ende vergangener Woche – noch nicht in der Gesamtschule beschult. Wie viele kommen werden und wann, das weiß Korf noch nicht. Die Gesamtschule sei in der Lage, Kinder aus der Ukraine aufzunehmen und werde diese Erstförderung mit Schülern, die noch kein Deutsch sprechen, fortsetzen. Zurzeit sind es je um die fünf Kinder, die zusammen – abhängig von ihren bereits vorhandenen Sprachkenntnissen – Deutsch lernen. Ob es mehr Personal geben wird? Alles noch offen. Bis das geklärt ist, wird die Gesamtschule zunächst „intern umstecken“, formuliert es Korf.

1011 Flüchtlinge registriert

Es wird „eine absolute Willkommenskultur geben“, sagt auch Barbara Weber, Leiterin der Josef-Grundschule. Sie rechnet damit, dass Schüler aus der Ukraine spontan aufgenommen werden müssen, weiß am Freitagmittag aber auch noch nicht, wann Kinder kommen. Laut Felix Höltmann, Pressesprecher des Kreises Warendorf, seien bis Freitagmittag 1011 Flüchtlinge aus der Ukraine im Kreis Warendorf registriert; darunter 484 Personen im Alter von 18 bis 60, 83 Frauen und Männer über 60, 127 Kinder bis fünf Jahre, 176 Kinder im Alter von sechs bis zehn und 141 Kinder beziehungsweise Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren.

Barbara Weber macht im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten sehr deutlich, dass die Schulen zusätzliches Personal bräuchten, das die ukrainischen Kindern beim Deutschlernen unterstütze. Auffangklassen werde es nicht geben. Die Kinder würden bestehenden Klassen zugeordnet und dann für den Deutschunterricht aus der Klasse genommen. Bisher gebe es für Kinder aus anderen Ländern, die die Schule besuchen und Deutsch erlernen müssen, eine Kraft mit sechs Stunden pro Woche über das Kommunale Integrationszentrum. Weber hofft, dass über das Integrationszentrum weitere Mitarbeitende kommen werden, die dann Ukrainisch und Deutsch sprechen. Auch Eltern will sie ansprechen, die diese Sprachen beherrschen – in der Hoffnung, dass sie eine Unterstützung der Flüchtlingskinder mit ihrem beruflichen Alltag verbinden können.

Ukrainische Eltern fragen

Uta Schmitz-Molkewehrum leitet das Mariengymnasium. Sie verweist auf die Bezirksdirektorenkonferenz der Bezirksregierung am Dienstag, bei der sie hofft, mehr zu erfahren. Bisher gebe es eine private Anfrage von Eltern, ob ihr Kind das Mariengymnasium besuchen könne. Die Bischöfliche Realschule hat bereits zwei Schüler aufgenommen, 13 und zehn Jahre alt. Ab heute sind sie in der Schule.

Bei der Stadt Warendorf waren am Dienstag vergangener Woche – das war die aktuellste Zahl, die Sprecher David Graubner am Freitag nennen konnte – 179 Flüchtlinge registriert, die in der Stadt leben. Aufgeschlüsselt nach Alter seien sie noch nicht, so der Sprecher weiter. Bisher habe die Stadt noch kein Kind an eine Schule vermittelt. Anmeldungen seien, wenn vorhanden, privat erfolgt. Aktuellere Zahlen stehen laut Graubner am heutigen Montagnachmittag zu Verfügung.