Schulen zeigen Flagge

Testchaos und immer weitere Aufgaben: Warendorfs Grundschulen sind am Limit. Um das nach außen sichtbar zu machen, hissen sie die weiße Fahne. Immer mittwochs zeigen sie: Wir kapitulieren bald. Die Overberggrundschule in Warendorf und die Everwordgrundschule in Freckenhorst haben am Mittwoch mit weißen Bettlaken auf die derzeitige Belastungssituation für Lehrer, Eltern sowie Kinder aufmerksam gemacht. Die Schulen folgten damit einem Protest-Aufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Mit den weißen Laken, die an „weiße Fahnen“ als Zeichen der Kapitulation erinnern sollen, wird vor allem die Unruhe angeprangert, die durch die Corona-Testverfahren in Grundschulen entsteht.