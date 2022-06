„Schüler am Ziel – Lehrer am Ende“

Unter dem Motto „Wir sind am Ziel, unsere Lehrer am Ende“, nahmen 173 Schüler der Städtischen Gesamtschule ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

Volles Haus im Schulviertel: Gleich 173 Schülerinnen und Schüler der Städtischen Gesamtschule feierten am Freitagnachmittag ihren Schulabschluss. Unter dem Motto „Wir sind am Ziel, unsere Lehrer am Ende“, nahmen sie ihre Abschlusszeugnisse entgegen. „Ich freue mich sehr, endlich wieder in diesem großen festlichen Rahmen feiern zu dürfen“, begrüßte der Abteilungsleiter des Standorts Süd, Detlef Sult, die Absolventen sowie deren Angehörige.