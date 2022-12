Schüler nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Am Dienstagmorgen hat sich ein 14-Jähriger auf dem Weg zur Schule nach einem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin verletzt.

Am Dienstagmorgen (13. Dezember) hat sich gegen 7.40 Uhr ein Schulwegunfall an der Einmündung Im Grünen Grund und Flintruper Ring in Warendorf ereignet.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 62-Jährige mit ihrem Auto die Straße Im Grünen Grund in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße. Als die Warendorferin links auf den Flintruper Ring abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der 14-Jährige befuhr mit seinem laut Polizei unbeleuchteten Mountainbike den linksseitigen Radweg in entgegengesetzter Richtung.

Bei dem Unfall wurde der Warendorfer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Schüler zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.