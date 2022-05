Schülerstudium mit Erfolg absolviert

Im Rahmen eines Schülerstudiums im Fachbereich Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Münster erzielten einige Laurentianer aus dem Q1 Leistungskurs Informatik einen besonderen Erfolg, der ihnen bei einem späteren Studium an der Fachhochschule angerechnet wird.

Auch in diesem Schuljahr haben wieder Schülerinnen und Schüler des Q1-Leistungskurses Informatik des Laurentianum am Schülerstudium Wirtschaftsinformatik der Fachhochschule Münster teilgenommen und es erfolgreich abschlossen. Das meldet das Laurentianum in einer Pressenotiz. Nikita Funk, Finn Hennemann, Tim Hüwe, Ole Lemnitzer, Maximilian Türing, (alle Gymnasium Laurentianum) und Tio Thoben (Mariengymnasium) hätten nicht nur während der Vorbereitung herausragendes Engagement gezeigt, sondern teils auch erste Leistungspunkte für ein späteres (Wirtschafts-)Informatikstudium erhalten. Schulleiter Malte Prigge und Informatiklehrer Henning Vaut freuten sich mit ihnen und überreichten ihnen Glückwünsche und ihre wohlverdienten Zertifikate.

Der Fachbereich Wirtschaftsinformatik der Fachhochschule Münster bietet jährlich das Schülerstudium im Modul „Grundlagen der Programmierung” an. Die Schüler-Studierenden haben Gelegenheit, online an den regulären Vorlesungen und Übungsgruppen teilzunehmen und die gleiche Prüfung wie die regulär Studierenden zu absolvieren. Die in der Prüfung erworbenen Leistungspunkte werden bei einem späteren Studium an der FH Münster angerechnet.