Schulshirts für Zusammenhalt

Als Schule gemeinsamen auftreten, das können die Kinder der Wilhelm-Achtermann-Schule richtig gut – und zwar in einem einheitlichen „Look“. Zur Übergabe der neuen Schul-T-Shirts in der Wilhelm-Achtermann-Schule Milte-Einen begrüßte Andrea Schulz, Schulleiterin des Grundschulverbunds Milte-Einen Stefan Hölzle (Volksbank Warendorf eG) und Britta Knapheide (Mutter und ehemalige Schulpflegschaftsvorsitzende der Schule) in der Sporthalle in Milte. Die Schulkinder hatten sich versammelt, trugen fröhlich ihre neuen Shirts und sangen dazu das Schullied „Schön ist es, hier dabei zu sein“. Das Projekt wurde sehr engagiert durch Britta Knap­heide begleitet, so dass die Schule (77 Kinder in Milte und 78 Kinder in Einen) nun bei vielen Veranstaltungen wie beispielsweise Loburger Waldlauf, Warendorfer Fußballturnier der Viertklässler und auch auf Ausflügen und Schulfesten ein gemeinsames Merkmal zeigen kann. Auf der Vorderseite der T-Shirts befindet sich das Schullogo und auf der Rückseite der Schulname.

Das Streben nach Gemeinschaft und Zusammenhalt auch zwischen den beiden Schulstandorten wird mit den Schul-T-Shirts nach außen getragen. Die Schulleiterin Andrea Schulz bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung von Britta Knapheide sowie dem Förderverein der Schule in Einen und bei Stefan Hölzle als Vertreter der Volksbank für die finanzielle Unterstützung der Volksbank Warendorf eG und der VIA-Stiftung der Volksbank.