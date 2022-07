Schüsse auf den Napfkuchen

Wenn der Leberkässemmeln essende Ermittler Franz Eberhofer in seinem neuen Film „Guglhupf-Geschwader“ am Mittwoch, 10. August, auf der Scala-Leinwand zu sehen ist, gibt es im Foyer des Warendorfer Kinos passende alpenländische Gerichte dazu: Leberkässemmel, Kaiserschmarrn und Guglhupf.

Bei den Filmen „Leberkäsjunkie“ und „Kaiserschmarrndrama“ hatte die Kooperation bereits super geklappt. Beim „Guglhupf-Geschwader“ soll es wieder so sein: Johannes Austermann (Kino Scala) und Matthias Jäger (ehemals Kolpinghaus-Koch) wollen auch den neusten Film kulinarisch versüßen.

Familienrezept zum Kino

Vorpremiere feiert der Film bereits am Sonntag bei den „Mondlichtspielen“ im Warendorfer Freibad, dann allerdings ohne Leberkässemmel und Napfkuchen. Offiziell kommt der neue Eberhofer-Krimi am 4. August in die Kinos.

Matthias Jäger, der zurzeit im Wirtshaus „Auf Blombergs Höhen“ in Bad Laer kocht, freut sich auf das Heimspiel. Noch wohne er in Warendorf und habe kurze Wege zum Kino. Die Zusammenarbeit mit Kinobetreiber Johannes Austermann mache ihm Spaß. Das Rezept für den Guglhupf (Napfkuchen) stamme aus seiner Familie. Jäger freue sich aber auch auf die beliebte Krimireihe aus Niederbayern. Den Film werde er sich auf gar keinen Fall entgehen lassen.

Was passiert in dem Kinofilm?

Franz Eberhofer, Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun. Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma zerschießen, hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf.