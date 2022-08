„Schützen stehen für Liebe statt Hass“

„Nie wieder Krieg“ habe es über Generationen geheißen, sagte Cilly Wiedeler. Und nun? Während der coronabedingt dreijährigen Regentschaft ihres Mannes Markus als König der Bürgerschützen, so die Königin während des Totengedenkens am Ehrenmal am Montag, erlebe Europa nun Krieg in der Ukraine mit tausenden Opfern. „Waren alle Appelle umsonst?“ Sie denke in diesen Zeiten an ihren früheren Seniorchef, der als 17-Jähriger in den Krieg gezogen und vom erlebten Leid ein Leben lang begleitet worden sei. Doch Tod gehöre zum Leben dazu – so gedachten sie und Kompanieführer Ulrich Böckenfeld der verstorbenen Mitglieder, legten einen Kranz nieder.

Weil eben jener Kommandeur des Offizierscorps, Markus Wiedeler, 2019 den letzten Königsschuss gelandet hatte, ritt sein Vize Hermann Temme, flankiert von Katja Falk und Antje Erpenbeck, nun die auf dem Marktplatz aufgestellten Formationen ab. Temme dankte Anja Heitmann und Claudia Hellmann für die langjährige Herrichtung der Pferde.

„ »Herr Putin, Sie haben als Kriegsverbrecher in unserer Welt nichts verloren!« “ Schützenpräses Gerhard Leve

Der Verein habe in seinen 181 Jahren stets mehr getan, als nur Tradition zu pflegen. Ein Zeichen für die Weiterentwicklung sei die Damengarde, die dem Verein ein „deutlich schöneres Angesicht“ verleihe.

Neben Neumitglied Bürgermeister Peter Horstmann begrüßte Schützenpräses Gerhard Leve auch Landrat Dr. Olaf Gericke nach 1090 schützenfestlosen Tagen bei „bestem Schützenwetter“. Er dankte allen, die zum Gelingen des Fests beitragen: Bogengemeinschaften, Hausbesitzern, Stadtverwaltung, und auch Kreisdechant Peter Lenfers. Zu Dank seien die Schützen auch dem Landgestüt verpflichtet. Dessen Kutschen und Gespanne trügen maßgeblich zum „außerordentlichen Charme“ der Veranstaltung bei; er, Leve, wisse, dass es an der für die Pflege des „Kulturgutes Pferd“ in der Stadt nötigen Kompetenz nicht fehle.

Stunden vor dem Königsschuss 2022 in Warendorf Schützenkönigin Cilly Wiedeler bei ihrer Ansprache am Ehrenmal. Foto: Jörg Pastoor Schütznekönigin Cilly Wiedeler bei der Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Kompanieführer Ulrich Böckenfeld (r.) Foto: Jörg Pastoor Offizierscorps-Vizekommandeur Hermann Temme (M.) mit Katja Falk (r.) und Antje Erpenbeck. Foto: Jörg Pastoor Adjutant Hermann Temme (M.) Katja Falk (r.) und Antje Erpenbeck (l.) reiten die Formationen auf dem Marktplatz ab. Foto: Jörg Pastoor Bürgerschützenfest Warendorf 2022 - Festmontag Foto: Jörg Pastoor Der Warendorfer Bürgerschützen-Vogel 2022. welche Marke er raucht, ist unbekannt. Foto: Jörg Pastoor Schützenpräses Gerd Leve bei seiner Ansprache an die Bürgerschützen auf dem Marktplatz Foto: Jörg Pastoor Bürgerschützenfest Warendorf 2022 - Festmontag Foto: Jörg Pastoor Präses Gerd Leve mit seiner Mutter Elfriede. Sie war 1957 Königin an der Seite von Alfred Eltgen. Foto: Jörg Pastoor Bürgerschützenfest Warendorf 2022 - Festmontag Foto: Jörg Pastoor Bürgerschützenfest Warendorf 2022 - Festmontag Foto: Jörg Pastoor Bürgerschützenfest Warendorf 2022 - Festmontag Foto: Jörg Pastoor Bürgerschützenfest Warendorf 2022 - Festmontag Foto: Jörg Pastoor

Nach der kurzen Vorstellung des neuen Kinderkönigspaares Charlotte Gaida und Hannes Rosendahl würdigte Leve das Schützenwesen. Dass gut ein Viertel aller Warendorfer, nämlich über 8500, in Schützenvereinen Mitglied seien, wertete er als Beleg für die Bedeutung von Heimatliebe und Verbundenheit, Frieden, Freiheit und Menschlichkeit. „Herr Putin“, so Leve deshalb, „Sie haben als Kriegsverbrecher in unserer Welt nichts verloren!“ Es gab Applaus von Schützen und Bürgern.

Gerhard Leve ehrte noch Jubiläums-Majestäten: Dr. Wolfgang Busse mit Barbara Kroos (2012), die Witwe des Königs Dieter Köster von 1997, Angelika Pohl, Ferdinand Leve und Anne Brokbals (1982), Harry Heitmann und Anneliese Tovar (1972), zum 55-Jährigen den heute 95 Jahre alten Otto Volmer sowie als „besonderes Jubiläum“ Alfred Eltgen und Elfriede Lewe (1957), Gerhard Leves Mutter.

Markus Wiedeler und seiner Frau Cilly attestierte der Präses, den Verein „in den drei Jahren bestens repräsentiert“ zu haben und lud alle Schützen und die Bevölkerung mit einem dreifachen „Horrido“ zum Feiern in den Emspark ein: „Auf zur frohen Schützenfeier!“