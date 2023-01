Schützen- und Heimatverein stellt sich neu auf

Die Führungsriege beim Schützen- und Heimatverein Hoetmar wird neu aufgestellt. Zwei wichtige Ämter sollen in jüngere Hände gegeben werden. Mit einer einstimmigen Wahl wurde der „Stabwechsel“ nun vollzogen.

„Stabwechsel in der Führungsriege “

„Unser Schützen- und Heimatverein ist kein Einfamilienhaus, sondern eine Kathedrale“, war Theo Fleuter als Vorsitzender am Freitagabend überzeugt. Zwei tragende Säulen seien in den letzten Jahren Dieter Jungmann als Vorsitzender des Festkomitees und Heribert Sickmann als Kommandeur der 1. Kompanie gewesen. Nun haben sich beide dazu entschlossen, ihre Funktionen in jüngere Hände zu legen. Um die Führungsriege neuaufzustellen, kamen daher das Festkomitee und die 1. Kompanie auf dem Hof Heitwerth zusammen.

Neuaufstellung der Führungsriege

„Ihr seit zwei Personen, die genau zur Truppe gepasst habt und wart ein Glücksfall für unseren Verein“, lobte Theo Fleuter Dieter Jungmann und Heribert Sickmann. Letzterer sei bereits 1987 Zugführer und 1992 Kommandeur der Ehrengarde geworden, ehe er 2003 zum Kommandeur der 1. Kompanie gewählt worden sei. Nehme man die vier Jahre als Standartenträger der Ehrengarde hinzu, habe Heribert Sickmann 40 Jahre für den Schützen- und Heimatverein gedient. In dieser Zeit habe der Architekti immer wieder bereitwillig Pläne gezeichnet, von denen der Verein profitiert habe.

Spuren hinterlassen habe auch Dieter Jungmann als Vorsitzender des Festkomitees. „Wir hätten keinen besseren finden können“, sagte Theo Fleuter. 1994 sei Jungmann Mitglied des Komitees geworden und 2006 zu dessen Vorsitzenden aufgestiegen. Nach dem Motto „Immer wieder weiter, nach vorne“ habe er in Hoetmar etwa die Anschaffung neuer Fahne oder die Entwicklung der Hoetmar Silhouette federführend nach vorne getrieben.

Schützen- und Heimatverein Hoetmar: Dieter Jungmann (m.) verabschiedete sich als Vorsitzender des Festkomitees. Sein Nachfolger ist Stephan Wiggeringloh (r.), der von Jonas Elkmann unterstützt wird. Foto: Stephan Ohlmeier

„Ihr wart eine ganz tolle Truppe. Ich bleibe auch in der 1. Kompanie und ziehe den grünen Rock nicht aus“, sagte Heribert Sickmann. Mit fast 60 Jahren sei es aber Zeit, den Weg für den Generationswechsel frei zu machen. Zum neuen Kommandeur der 1. Kompanie wurde einstimmig Stephan Osthues gewählt, der bisherige das Kommando bei der Ehrengarde führte. Da Osthues am diesjährigen Schützenfestsamstag aufgrund einer Hochzeit im Familienkreis zeitlich verhindert sein wird, gab Heribert Sickmann zur Freude aller Anwesenden bekannt: „Ich spring noch einmal ein.“

Vieles auf den Weg gebracht

„Wir haben schöne Zeiten erlebt. Viel gemacht und viel gebaut. Es war einfach toll“, sagte Dieter Jungmann. Wie es die Spatzen in Hoetmar in den letzten Wochen schon von den Dächern gepfiffen hatten, wurde Jungmanns Stellvertreter Stephan Wiggeringloh einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Festkomitees gewählt. Neuer stellvertretender Vorsitzender des Komitees wird Jonas Elkmann. Für die Zukunft war Dieter Jungmann übrigens nicht bange: „Wir sind 38 Leute im Festkomitee. Da kann überhaupt nichts passieren.“

Statuten verlangen Wahl vor der Generalversammlung

Übrigens verlangten die Vereinsstatuen, dass die Wahlen vor der Generalversammlung des Schützen- und Heimatvereins am 25. Februar durchgeführt werden. „Damit soll gewährleistet werden, dass Personen gewählt werden, die zur Truppe passen“, erklärte Theo Fleuter. Seinen Dank sprach er an all diejenigen ein, die sich für den Verein engagieren: „Ihr seid alle nicht nur einfache Steine, sondern auch Träger des Vereins.“ Nur gemeinsam könne man den Schützen- und Heimatverein und das Golddorf nach vorne bringen.

Schützen- und Heimatverein Hoetmar: Heribert Sickmann gab das Kommando in der 1. Kompanie an Stephan Osthues ab Foto: Stephan Ohlmeier

Im Rahmen des Treffens des Festkomitees und der 1. Kompanie wurde ein kurzer Ausblick auf den Heimatabend zum Auftakt des diesjährigen Schützen- und Heimatfests am 18. August gewagt. Rot im Kalender anstreichen können sich alle Mitglieder auch den 25. März. „Wir planen mit den Freckenhorster Bürgerschützen einen Schnatgang“, verriet Ansgar Drees als Vorsitzender des Heimatvereins: „Wir werden die Grenze abschreiten, um für ganz klare Verhältnisse zu sorgen.“