Schützenfest ohne großes Zelt

Nach zwei Jahren Pause fand wieder die Generalversammlung des Bürgerschützenvereins Milte in der Schützenhalle statt. Entsprechend umfangreich war auch die Tagesordnung, die für die Jahre 2020 und 2021 nachgeholt werden musste.

Zu Beginn wurde jedoch der Opfer des Ukraine-Krieges gedacht. „Ich hoffe, dass dieser Krieg bald ein Ende findet und wir wieder in einem friedlichen Europa leben können“, machte Präses Robert Holtkamp in seiner Ansprache deutlich. Sein besonderer Gruß galt dem anwesenden Königspaar Mike und Ina Atig mit dem Hofstaat.

Wie die Jahresberichte zeigten, hat die Corona-Pandemie das Vereinsleben ohne Schützenfeste quasi zum Erliegen gebracht. „Die Zeit war für uns alle nicht leicht“, so Schriftführer Michael Voss. Nur vereinzelte Aktionen, wie das gemeinsame Hissen der Schützenfahnen im Dorf, die Kranzniederlegung oder das Aufstellen eines Weihnachtsbaumes waren möglich. Ausnahmen bildeten der im letzten Jahr stattgefundene „digitale Heimatabend“ oder der Tag der Musikzüge, an dem sich der Schützenverein mit einem Stand beteiligt hatte.

Mitglieder zeigen großen Einsatz

Auch finanziell habe der aktuell 824 Mitglieder zählende Verein die Pandemie gut überstanden, machte Kassierer Michael Knapheide deutlich. Die Zukunft müsse zeigen, wie das Schützenfest wieder angenommen werde und in welchem Maße die Platzvermietung anlaufe.

Präses Holtkamp dankte allen Mitgliedern, dass sie dem Verein die Treue gehalten hätten. „Der Verein lebt durch euren Einsatz“, nannte er namentlich verdiente Schützen, die sich immer wieder uneigennützig für die Pflege des Schützenplatzes, als Schießwarte an der Vogelstange oder für die Anfertigung des Schützenvogels einsetzten. Besonders lobte Holtkamp auch die Throngesellschaft und das Königspaar, die nicht nur zum siebten Mal den Platz gesäubert, sondern auch den Boden des Musikpavillons neu gepflastert hatten.

Vorstand einstimmig wiedergewählt

Anschließend wurden die Vorstandsmitglieder Thomas Jürgens, Johannes Holwitt, Michael Voss und für 2021 Ludger Ketteler, Ralf Kerkhoff und Martin Burbank einstimmig wiedergewählt.

Auch die Planungen für das Schützenfest vom 28. bis 30. Mai laufen auf Hochtouren. „Wir haben uns bemüht, am gewohnten Ablauf festzuhalten. Allerdings wird es ein paar Änderungen geben müssen“, machte Holtkamp deutlich. Da der bisherige Zeltverleiher seine Tätigkeit aufgegeben habe und auch die Preise für Zelte regelrecht explodiert seien, wird es kein großes Zelt geben. Anstelle des gewohnten Heimatabends wird nur ein „Lütke Heimatabend“ stattfinden, zumal Tanzgruppen und Darsteller sich pandemiebedingt nicht vorbereiten konnten. Die Lösung, stattdessen in diesem Jahr ein kleines Zelt zwischen Musikpavillon und Schützenhalle aufzustellen, fand bei den anwesenden Mitgliedern eine breite Zustimmung.

Der Vorstand hatte die Zeit auch genutzt, um die Vereinsfahnen bei der Firma „Fahnen Kössinger“ in Regensburg aufarbeiten zu lassen. Im Falle der alten Vereinsfahne wurde sogar eine komplett neue Doublette nach altem Muster angefertigt. „Die alte Fahne, deren Bemalung bereits Risse aufwies, ist einfach zu wertvoll und wird zukünftig nur noch bei besonderen Anlässen zum Einsatz kommen“, erläuterte Holtkamp.

Ehrengarde feiert Jubiläum

Auch die aus dem Jahr 1956 stammende Standarte der Ehrengarde wurde komplett überholt. „Wir sind der Meinung, dass unsere Ehrengarde es zu ihrem 100. Jubiläum verdient hat, dass die Fahne restauriert wird“, rechtfertigte Holtkamp die Investition.

Kommandeur Andre Hovestadt stellte die Planungen für das Jubiläum am 15. Mai vor. Rund 40 Ehrengarden seien eingeladen worden, ein buntes Programm für alle Altersgruppen werde vorbereitet und auch die Festschrift könne bald in den Druck gehen. Neu in den Schützenverein aufgenommen wurden Loius Ross, Tobias Rupe, Tim Rupe, Marius Kövener, Marvin Kleine Kracht, Fynn Rünker, Rene Gonschor, Hendrik Heitmann und Janick Wennemar.