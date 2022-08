Sexueller Übergriff und Gaffer auf Schützenfest

Beim Bürgerschützenfest in Warendorf hat es am Wochenende einen sexuellen Übergriff gegeben. Außerdem beschwerten sich einige Frauen über Gaffer.

Eigentlich war das Bürgerschützenfest in Warendorf von Freitag bis Montag ein großer Erfolg: viele Gäste, ausgelassene Stimmung und viele begeisterte Schützen.

Doch das überaus positive Resümee, das viele Mitglieder des Vereins zogen, wird von einem sexuellen Übergriff und mehreren Beschwerden über einige Männer überschattet.

So ist am frühen Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr eine junge Frau auf den Nachhauseweg sexuell belästigt worden. Am Emsseepark, unweit der Kleinspielfelder, auf denen das Schützenfest stattgefunden hat, hielt ein Fahrradfahrer neben der 24-Jährigen an und fasste sie urplötzlich unsittlich an. Der Täter ließ erst nach dem Schreien der jungen Frau von ihr ab und fuhr mit seinem Fahrrad weg.

Polizei sucht Täter

Die Polizei bestätigte den Vorfall und eine vorliegende Anzeige. Der Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 35 Jahre alt, schlank, schwarze Haare, rotes T-Shirt, dunkle Hose, auffälliger Rucksack. Er war vermutlich mit einem Holland-Fahrrad unterwegs.

Wer Angaben zu dem Täter machen oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02581-941-000 melden.

Frauen berichten von Gaffern

Neben dem sexuellen Übergriff berichteten einige Frauen, die auf dem Schützenfest waren, von mehreren Männern, die Fotos und Videos von ihnen in komischen Momenten gemacht hätten. "Das waren sicher keine Mitglieder des Schützenvereins und auch bestimmt keine richtigen Fotografen oder ähnliches", berichtete eine Frau unserer Zeitung.

Da nach der Party am Freitagabend, bei der Anna-Maria-Zimmermann auftrat, einigen Frauen, die alleine auf dem Weg nach Hause waren, von "kleinen Gruppen junger Männer" hinterhergerufen wurde und ihnen Angst eingejagt wurde, machten die Betroffenen alle Mitglieder des Schützenfests auf die Situation aufmerksam. Unter anderem die Damengarde der Bürgerschützen beschloss, dass sich keine von ihnen mehr alleine auf den Weg nach Hause machen und man gegenseitig aufeinander aufpassen soll.