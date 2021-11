Schutzstreifen für mehr Sicherheit

Der Radweg an der Ortsdurchfahrt in Müssingen ist viel zu schmal und soll auf der gesamten Länge verbreitert werden.

Fahrradfahren ist gesund und entlastet die Umwelt. In Zeiten des Klimawandels soll darum verstärkt auf das Fahrrad als Verkehrsmittel gesetzt werden. Doch bislang sind die Voraussetzungen für einen sicheren und reibungslosen Radverkehr in Warendorf und den Ortsteilen noch nicht gegeben. Das soll sich nun ändern. Diplom-Geograf Jens Westerheider stellte im Bezirksausschuss am Montagabend das Radverkehrskonzept für Einen, Müssingen und Milte vor.

Über 300 Eingaben der Bürger, davon wurden rund die Hälfte online abgegeben, wurden bei der Erstellung des Gesamtkonzepts berücksichtigt. „Die Philosophie ist, mehr Platz für Radfahrende und weniger Platz für Autofahrer“, erklärte Westerheider. Zudem sollen die Konflikte mit Fußgängerinnen und Fußgängern reduziert werden.

Die Ortsdurchfahrten in Müssingen und Einen sieht der Diplom-Geograf als eine der Hauptaufgaben an. In der Mängelanalyse wurden fehlende Querungshilfen, Lücken im Radwegenetz und die Breiten der vorhandenen Radwege angeführt, die derzeit sehr schmal sind. Im erarbeiteten Konzept wird der Radverkehr in beiden Fahrtrichtungen im gesamten Verlauf der Ortsdurchfahrt auf 1,70 Meter breiten Schutzstreifen geführt. Die verbleibende Restfahrbahnbreite beträgt exakt fünf Meter. Darüber hinaus sollen die Busbuchten der Haltestelle „Niemann“ zugunsten der Seitenräume zu Fahrbahnrandhaltestellen umgestaltet werden.

In Einen ist der Bau einer Querungshilfe südlich der Velsener Straße vorgesehen. Zudem soll der westliche Radweg südlich der Bartholomäusstraße verlängert werden. Der Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Süden ist dann auf 2,50 Meter zu verbreitern.

In Milte hat die K 18 – Ostmilter Straße – eine hohe Bedeutung für den täglichen Radverkehr, und die K 38 – Vinnenberger Straße – ist zudem auch für Radtouristen wichtig. Die vorhandene Fahrbahnbreite der Ostmilter Straße beträgt 6,50 Meter, so dass hier die Anlage eines einseitigen Schutzstreifens mit einer Breite von 1,50 Meter und einer Restfahrbahnbreite von fünf Metern möglich ist. „In Gegenrichtung wäre Mischverkehr auf der Fahrbahn, verdeutlicht durch eine Piktogrammspur, zu empfehlen.“ Aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite von nur sechs Metern wäre auf der Vinnenberger Straße nur die Markierung von beidseitigen Piktogrammspuren möglich.

Franz-Ludwig Blömker (SPD) bedankte sich für das Konzept und beantragte, damit erneut auf die Bürgerschaft zuzugehen. „Wir sollten das Konzept nur als Entwurf annehmen.“ Baudirektor Peter Pesch wies darauf hin, dass es bereits eine Bürgerbeteiligung gegeben habe. „Meine Empfehlung lautet: beraten und im Rat beschließen. Das Konzept wird ja nie fertig sein“, sagte Pesch. „Ich folge Herrn Pesch. Eine weitere Bürgerbeteiligung kostet Zeit, und es ist doch sehr dringlich“, machte Mechtildis Wissmann (CDU) deutlich. Sie wünsche sich eine schnelle Umsetzung des Konzepts. Der SPD-Antrag wurde vom Bezirksausschuss klar abgelehnt und die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes als Beschlussvorschlag angenommen.