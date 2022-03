Schwacher Moment und falsche Entscheidung

Die Richterin am Amtsgericht Warendorf erkannte die Bemühungen des Angeklagten an, nach einer durchgemachte Drogensucht wieder auf den richtigen Weg zu kommen. In der aktuellen Verhandlung stand allerdings eine Tat von Februar 2021 im Fokus. Allerdings relativierte sich der ursprüngliche Vorwurf des schweren Diebstahls.

Ein schwacher Moment und zwei falsche Entscheidungen im unmittelbaren Anschluss daran brockten einem 34-jährigen Warendorfer Ärger mit der Justiz ein. Ursprünglich war in der Anklageschrift die Rede von einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Im Verlauf der Verhandlung konnte diese Bewertung relativiert werden.

Konkret ging es um den 23. Februar 2021, als dem Angeklagten seine überwunden geglaubte Heroinsucht übermannte. Kurzerhand nahm er heimlich den Ersatzschlüssel für den Ford Focus seines Bruders an sich und fuhr damit nach Versmold. Dort baute er aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einen Unfall. Pikant, da er aufgrund eines wenige Monate zurückliegenden Verfahrens, in dem er sich wegen des Autofahrens unter Alkoholeinfluss verantworten musste, über keine Fahrerlaubnis verfügte und noch unter Bewährung stand. „Es gab keine Grenze hoch genug“, schilderte seine Verteidigerin den großen Suchtdruck und den „einmaligen, kurzzeitigen Rückfall“. Mittlerweile lebe ihr Mandant nach einer Therapie in einer christlichen Einrichtung, die sogar den Konsum von Alkohol und Tabak untersage. Der 34-Jährige übernehme Verantwortung, verhalte sich vorbildlich, habe jüngst eine Arbeitsstelle gefunden.

Schwerer Diebstahl oder unbefugter Gebrauch?

Die Richterin beschäftigte derweil die Frage, ob es sich im vorliegenden Fall um einen besonders schweren Falls des Diebstahls handele. Sie ordnete den Sachverhalt eher als unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeugs ein. „Tour machen, Drogen holen, Schlüssel unauffällig zurücklegen. Sie hatten ja sicher vor, Ihrem Bruder das Fahrzeug wiederzugeben.“ Auch die Verteidigerin sprach vom „Ausleihen“ eines Pkw. „Was er macht, ist großartig“, kommentierte sie dessen Anstrengungen, wieder Fuß zu fassen.

Dieser Einschätzung folgte das Gericht. Es verurteilte den 34-Jährigen wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer sechsmonatigen Haftstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Ferner wurde eine einjährige Sperrfrist für eine mögliche Fahrerlaubnis ausgesprochen. Zudem muss der Warendorfer 1000 Euro an den SKM Warendorf zahlen. Ausschlaggebend sei für sie, was der Angeklagte in der Zeit nach der Fahrt getan habe, so die Richterin. Es sei beachtlich, dass er ein halbes Jahr in der strengen Einrichtung gelebt und sich vorbildlich verhalten habe.