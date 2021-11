„Schwebende Terrasse“ entsteht

Im Garten des Bürgerhauses in der Klosterstraße 7 entsteht derzeit eine neue Attraktion für Warendorf. Die Neugestaltung hat mit den Arbeiten zur Terrasse begonnen, die durch spannende Lichtinstallationen zu einer „schwebenden Bühne“ werden soll.

Die Musik erklingt, das Licht geht an, und die Akteure auf der Bühne scheinen zu schweben. Schon bald soll diese Zukunftsvision im Garten des Bürgerhauses in der Klosterstraße 7 Wirklichkeit werden. „Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Eine tolle Atmosphäre bei einem Konzert“, schwärmt Laurenz Sandmann beim Ortstermin.

Die Rede ist von der Neugestaltung der Terrasse im Garten des Bürgerhauses. „Ich freue mich riesig, dass das jetzt passiert“, sagt Sandmann. Die Terrasse war abgängig und musste neu errichtet werden. Einen ersten groben Kostenvoranschlag gab es bereits im Jahr 2016, doch die Realisierung erfolgt erst jetzt – und die Kosten haben sich verdoppelt.

„ »Dieser Garten ist der einzige in Warendorf, der denkmalgeschützt ist.« “ Laurenz Sandmann

Symbolisch greifen am Montag neben dem Vorsitzenden der Altstadtfreunde auch Landschaftsarchitektin Hildegard Weil-Suntrup, Bürgermeister Peter Horstmann, Peter Scholz vom Vorstand der Sparkasse und Bauunternehmer Thorsten Schulze-Tertilt zum Spaten, um damit den Baubeginn zu signalisieren.

Bei den Arbeiten wurde ein kleiner See unter der Erde entdeckt, der für eine hohe Feuchtigkeit sorgte und damit ein echte Gefahr für den Tapetensaal darstellte. Bei den Grabungen gab es auch archäologische Funde, unter anderem auch die Grundzüge der ursprünglichen Terrasse des Bürgerhauses, das in der Zeit von 1812 bis 1815 vom Bauherrn Hofrat Dr. med. Franz Josef Katzenberger errichtet worden ist. „Dieser Garten ist der einzige in Warendorf, der denkmalgeschützt ist“, berichtet Laurenz Sandmann.

Es wäre möglich gewesen, die Terrasse historisch genau wiederherzustellen, doch Historisches darf nur erhalten werden. „Was nicht mehr da ist, soll modern gestaltet werden“, erklärt Laurenz Sandmann. So bleibt zwar die alte Größe erhalten, aber alles wird modern, und vor allem das Licht soll für visuelle Effekte sorgen. „Wir wollen das als Freilichtbühne nutzen. Aber das wird natürlich nur begrenzt möglich sein“, sagt Sandmann mit Rücksichtnahme auf die Nachbarn.

„ »Es ist uns wichtig, dass auch Menschen mit Behinderung ins Haus kommen können.« “ Laurenz Sandmann

Besonders wichtig ist auch, dass die Terrasse barrierefrei eingerichtet und der Zugang zum Haus künftig über einen Lift möglich ist, der ebenfalls auf der Gartenseite errichtet wird. „Der Lift wird eine große Rolle spielen. Es ist uns wichtig, dass auch Menschen mit Behinderung ins Haus kommen können“, erklärt Laurenz Sandmann. Die Liftanlage wird mit einem Eurochip genutzt.

Hildegard Weil-Suntrup vom Büro WWK in Warendorf begleitet die Anlageplanung. „Das war eine spannende Planungsaufgabe. Die Terrasse ist eine frei stehende Konstruktion“, berichtet die Landschaftsarchitektin. Durch das darunter liegende Lichtband soll die Terrasse im Dunkeln über dem Boden schweben, und auch oberhalb der Terrasse werden weitere Lichtbänder installiert. Verzichtet werde auf Geländer, um die Verbindung von der Terrasse zum Garten zu erreichen. In der Mitte soll ein schlichtes, graues Betonpflaster verlegt werden. Der Zugang zum Haus wird ebenerdig sein. Die Maßnahmen seien selbstverständlich mit dem Denkmalamt abgesprochen.

Thorsten Schulze-Tertilt führt mit seinem Unternehmen die Arbeiten aus. „Wir müssen jetzt die Abbindezeiten des Betons abwarten. Aber vor Weihnachten werden wir fertig sein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher“, ist der Bauunternehmer optimistisch.

„ »Ich freue mich, dass es bald eine schöne Bühne gibt. Das ist auch für die Landesgartenschau ein tolles Highlight.« “ Bürgermeister Peter Horstmann

Bürgermeister Peter Horstmann zeigt sich erfreut über den Baubeginn. „Ich freue mich, dass es bald eine schöne Bühne gibt. Das ist auch für die Landesgartenschau ein tolles Highlight.“ Peter Scholz schließt sich an: „Das ist für Warendorf eine weitere Attraktion und eine gute Geschichte.“

Etwas Sorgen bereitete den Altstadtfreunden zunächst die Finanzierung, denn die Kosten hatten sich im Vergleich zur ersten Schätzung verdoppelt und liegen nun bei knapp 100 000 Euro. Doch zum Glück hätten sich viele Sponsoren bereit erklärt, die gestiegenen Kosten zu stemmen. Neben den Altstadtfreunden, die durch eine hohe Erbschaft finanziellen Spielraum gewonnen haben, zeigten sich auch Inhaber Dr. Thomas Weritz, die NRW-Stiftung, die Sparkasse Münsterland-Ost, die Stadt Warendorf und weitere Sponsoren großzügig.

Die nun begonnenen Arbeiten bilden den ersten von insgesamt fünf Bauabschnitten. Unter dem Motto „Natur trifft Kultur“ soll die Ems erlebbar werden, die direkt vor dem Garten fließt. „Wir wollen im nächsten Bauabschnitt die Mauer und den historischen Brückenkopf sichtbar machen“, sagt Laumann. Denn es habe tatsächlich eine Fußgängerbrücke gegeben, die über die Ems geführt hat. Für die Mauer werden nun die passenden Ziegelsteine gesucht, und es wurde auch schon eine Quelle gefunden.

Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, dann sollen natürlich schon im nächsten Jahr ein paar Veranstaltungen auf der „schwebenden Terrasse“ stattfinden. Theoretisch wäre dort Platz für 150 Leute, aber die genaue Kapazität lässt sich noch nicht genau sagen. Kinobesitzer und Nachbar Johannes Austermann hat bereits seine Unterstützung zugesagt und wird für das Catering sorgen. „Dann haben wir auch die nötigen Toiletten“, verweist Laurenz Sandmann auf einen weiteren Vorteil der Zusammenarbeit.