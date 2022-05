Schwimmen unter freiem Himmel

In Warendorf startet die Outdoor-Schwimmsaison am kommenden Wochenende. Erstmalig öffnet das Freibad Bürgerbad Emsinsel am Samstag (14. Mai) seine Türen ab 8 Uhr. Alle Warendorferinnen und Warendorfer sowie alle Freiluftschwimmer sind zur Saisoneröffnung ins Freibad Bürgerbad Emsinsel eingeladen. Das Bäderteam der Stadtwerke wird an diesem Morgen erstmalig in diesem Jahr die Türen öffnen und zusammen mit Stadtwerke-Geschäftsführer Urs Reitis, der stellvertretenden Bürgermeisterin Doris Kaiser und dem Vorsitzenden des Fördervereins Bürgerbad Warendorf Roland Gierhake die ersten Badegäste in Freibad begrüßen.

Es bleibt bei den bekannten Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. Das Bad ist montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Einzeleintrittspreise liegen für ein Tagesticket unverändert bei 3,50 Euro pro Erwachsenen sowie bei zwei Euro für Kinder und Jugendliche von vier bis einschließlich 17 Jahren. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten zum Erwerb von Saison- und Jahreskarten mit und ohne automatische Verlängerung sowie von Zehner-Karten.

Hallenbadbesuch noch bis zum 11. Mai

Hallenbadliebhaber haben noch bis einschließlich Mittwoch (11. Mai) die Möglichkeit, ihre Bahnen während der regulären Öffnungszeiten in der Halle zu ziehen. Bevor das Bäderteam das Becken leert und die Handwerker ihre Arbeiten beginnen, nutzen die Warendorfer Grundschulen und die Schwimmsportvereine in der Woche vom 16. bis 20. Mai noch einmal intensiv das Bad um die Schwimmfähigkeiten und -fertigkeiten der Viertklässler auszubauen und Trainingseinheiten zu absolvieren, bevor dann auch für dieses Nutzer der Wechsel ins Freibad bevorsteht.

Die Freibadsaison wird auch in diesem Jahr bis etwa Mitte September andauern. Das genaue Saisonende wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, da sich dieses auch nach den Witterungsbedingungen richtet.